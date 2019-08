For Ingrid Aune var så mye mer enn lokalpolitiker. Hun var et stort politisk talent i Arbeiderpartiet, en sterk stemme, en engasjert politiker og et varmt medmenneske. Hun møtte folk med tilstedeværelse, empati og et ufattelig stor engasjement.

Ung, men erfaren

Hun startet sin politiske løpebane i Hommelvik AUF, men engasjementet hennes førte henne raskt inn i flere sentrale AUF-verv og var med i Internasjonalt forum. Hun har mastergrad i internasjonal og offentlig politikk og ble derfor i 2012 hentet inn som politisk rådgiver for statsråd Espen Barth Eide i Forsvardepartementet og fulgte videre med ham over til Utenriksdepartementet.

Ingrid Aune kunne ha nådd så langt hun ville, men valgte kommunepolitikken. Da gammelordføreren i Malvik ba henne stille som ordførerkandidat for Arbeiderpartiet bare 30 år gammel, svarte hun: «Går det an da?» Tre og et halvt år senere kunne hun selv konstatere at – jo, det går an. Og det var hun utrolig stolt av.

Stolt av kommunen sin

Alle ordførere er stolte av kommunen sin. Ingrid Aune var ikke noe unntak og hun løftet fram kommunen sin med et så stort engasjement og varme, at det var lett å se at det kom fra hjertet. Hun var veldig klar over at Malvik lå inneklemt mellom de to store kommunene Stjørdal og Trondheim, men nektet å la seg kue. Hun løftet stolt fram Malvik i alle sammenhenger og gjorde kommunens selvstendighet til en av sine fanesaker.

Selv var hun ikke så opptatt av karriere, men hun krevde å bli hørt og respektert. Hun var ikke den unge politikeren som satt nederst ved bordet og nikket når de erfarne snakket. Hun engasjerte seg og snakket gjerne veteranene midt imot, enten det var sikkerhetspolitikk eller heltidsstillinger i helsesektoren. Og hun var kvikk og frisk i replikken, men alltid med en alvorlig undertone.

Hadde noe stort i seg

Ingrid Aune vokste opp i arbeiderbastionen Hommelvik der Johan Nygaardsvolls ånd fortsatt lever. Hun kunne lett nevnes i samme åndedrag. For selv om Ingrid Aune var klar for gjenvalg som ordførerkandidat for Malvik Arbeiderparti ved høstens valg 9. september, var det klart for alle som møtte henne og hørte henne, at hun var tenkt til noe større. Ingen ville blitt overrasket om hun ble hentet til Kongens bord.

Unge politikere har mistet et forbilde i dag. Arbeiderpartiet har mistet en sterk stemme og profil. Malvik har mistet en engasjert og dedikert ordfører.

Årets kommunevalgkamp blir fattigere i år. Ingrid Aunes kjappe kommentarer og slagferdige engasjement vil bli savnet.