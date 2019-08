Jonas Gahr Støre: Arbeiderpartiet har mistet et av sine største politiske talenter

Ingrid Aune hadde vært ordfører i Malvik kommune i Trøndelag siden 2015 og stilte til gjenvalg i høstens kommunevalg.

Hun ble sett på som en stigende stjerne i partiet.

Samtidig som politiet bekreftet på en pressekonferanse at det var Ingrid Aune og hennes kjæreste Eivind Olav Kjeldbotn Evensen som omkom etter båtulykken i Namsenfjorden natt til i dag, uttrykte Jonas Gahr Støre sin sorg i et innlegg på Facebook.

«Ingrid var en dyktig politiker med et smittende engasjement for politikk og medmennesker. Hun var både ung og erfaren og stilte til gjenvalg som ordfører i Malvik kommune i Trøndelag,» skriver Støre.

«Engasjement og humør kjennetegnet mennesket og politikeren Ingrid Aune. Familien og en stor vennekrets over hele landet har lidd et stort tap av et varmt medmenneske. Arbeiderpartiet har mistet et av sine største politiske talenter. Hele Arbeiderpartiet er i dyp sorg over at vår gode partikamerat Ingrid Aune har gått bort så altfor tidlig.»

Jens Stoltenberg: – Ufattelig og trist

Tidligere mangeårig Ap-leder og nåværende generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, omtaler Ingrid Aune som et stort politisk talent.

«Ufattelig og trist. Med Ingrid Aune har vi mistet et stort politisk talent. Ingrid ga seg aldri når hun kjempet for det hun trodde på.»

Hadia Tajik: – Diskuterte kjærleik og politikk

Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, skriver på Facebook at hun har mistet en god venninne:

«Jonas skriv godt om kven Ingrid var for Arbeiderpartiet. For meg var ho òg ei god venninne. Me lo mykje saman. Me diskuterte kjærleik og politikk. No fins ho ikkje meir. Det er uverkeleg. Tankane går til familien hennar, og til familien til Eivind Olav Evensen som omkom i same båtulykke. ❤️»

– Dette er helt forferdelig

Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for Frp, også han fra Trøndelag, kjente Aune godt og omtaler henne som «rett og slett ei bra dame».

«Dette er dypt, dypt tragisk og helt forferdelig. Ingrid var et varmt medmenneske, en utrolig engasjert politiker, en god samtalepartner og rett og slett ei bra dame som samarbeidet godt med alle❤️»

– Et varmt menneske med stor omsorg

Også Trøndelag Arbeiderparti mottar dødsbudskapet med stor sorg.

«Ingrid har vært en av våre fremste folkevalgte som har gjort en fantastisk jobb for kommunen sin og for Arbeiderpartiet. (...) Ingrid var et godt og varmt menneske, med stor omsorg for alle hun møtte. Hun vil bli dypt savnet. Mange er i dag preget av en god venns brå bortgang.»