Ny studie: Sosiale medier gir ikke økt risiko for angst og depresjon

Sammenhengen viser seg å være mindre enn det forskerne før har trodd.

Det sier professor Silje Steinsbekk, som er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi ved NTNU i Trondheim.

Steinsbekk er også nestleder i prosjektet Tidlig trygg i Trondheim, som undersøker barn og unges sosiale og psykologiske utvikling.

Nylig har de gjennomført en studie hvor de har sett på hvilken effekt sosiale medier har på unges psyke.

Professor ved NTNU, Silje Steinsbekk. Foto: Simen Vederhus

Over seks år har hun og andre forskere undersøkt 800 barn mellom 10 og 16 år.

Her konkluderer de med at økt bruk av sosiale medier ikke fører til flere symptomer på angst og depresjon, i motsetning til hva mange kanskje har trodd og og fryktet.

Resultatene fra studien som omhandler sammenhengen mellom sosiale medier og barn og unges helse er publisert i det anerkjente tidsskriftet Computers in Human Behavior.

Psykiatriske intervju

I studien har forskerne fra NTNU over seks år fulgt 800 barn mellom 10 og 16 år.

Forskjellen på denne og tidligere forskning innenfor samme tematikk er ifølge Steinsbekk at de nå har gått grundigere til verks.

I tidligere studier har definisjonen på mental uhelse ofte vært ganske vid, fra dårlig selvfølelse til depresjon. I tillegg har man basert seg mye på selvrapportering – altså at personene selv sier at de føler seg deprimert.

I denne studien har forskerne heller tatt i bruk psykiatriske intervjuer for å vurdere den mentale helsen opp mot faktiske diagnoser.

Data ble hentet inn annethvert år, for å kunne følge utviklingen.

– Det vi har gjort, er å intervjue barna om deres bruk av sosiale medier. Vi har registrert hvor mye de liker, kommenterer og poster på sin egen og andres sider, sier Steinsbekk.

– I tillegg har vi gjennomført grundige diagnostiske psykiatriske intervju, sånn at vi har fanget opp faktiske symptomer på angst og depresjon, forklarer Steinsbekk.

Her var det altså ingen klare sammenhenger mellom sosiale medier-bruk og psykiske lidelser, og utfallet var det samme for både jenter og gutter.

Delte meninger

Men hva tenker ungdommene selv? De NRK med er litt delte i synet på hva de tenker om denne nye forskningen

– Jeg syns det er veldig bra. Sosiale medier blir jo mye brukt, så hvis det ikke er en sammenheng så er jo det bare bra, sier Tiril Fløysand.

Venninnen Ida Pedersen legger til:

– Det kan jo muligens bli brukt andre veien også at folk kan bli bedre og ikke verre av det, siden det er en så stor del av hverdagen til alle.

Venninnene Ida Pedersen og Tiril Fløysand. Foto: Simen Vederhus

Ingunn Andreassen og Kristine Vollbergsmyr, stusser derimot over svarene fra forskerne.

– Man blir jo fort påvirket av det man ser på nettet, sier Andreassen.

– Så ser man jo ting som gjør at man kanskje ikke føler seg så bra.

Venninnene Ingunn Andreassen og Kristine Wollbergsmyr. Foto: Simen Vederhus

Dette er også professor Silje Steinsbekk enig i

– Disse resultatene betyr ikke at Kari eller Konrad ikke kan ha dårlige opplevelser på sosiale medier. For eksempel med avhengighet, ubehag eller nettmobbing.

Dette er ifølge forskeren nettopp noe som må utforskes videre.

– Det neste vi må gjøre er nettopp å undersøke om denne typen erfaringer gjør at noen Karier eller Konrader er særlig sårbare for å få vansker.

Åpen dialog

Steinsbekk har et klart råd til foreldre som tenker at deres barn bruker for mye tid på nettet.

– Vær interessert og nysgjerrig, på hvordan mediebruken virker på de unge. Det å være utforskende og ikke komme frem med pekefingeren med engang, tror jeg er lurt.