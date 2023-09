Med et sterkere samarbeid mellom landene i Norden, åpnet det seg en mulighet for å kunne øve på motorveier i Finland.

Der er det særlig lange, rette – og øde bilveier.

For aller første gang har to av Norges nye kampfly F-35 A denne uka greid å lande og ta av på en vanlig bilvei i Tervo.

Dette er trolig første gang noensinne med denne flytypen.

Disse flyene gikk inn for landing og tok av igjen i en såkalt touch and go. Det var en del av øvelsen på finske motorveier denne uka. Foto: Ole Andreas Vekve / Forsvaret

– Vi har mye å lære av hverandre. Nå har finnene tatt imot oss, og vi har gjort det med god suksess. Det vil være viktig for å kunne spre flyene i en tilspisset situasjon.

Det sier sjef ved Ørland hovedflystasjon, Martin Tesli, til NRK.

Et eget spredningskonsept for fly

Til vanlig er de aller fleste flyene i Norge stasjonert ved kampflybasen på Ørlandet.

Men å kunne være i stand til å spre flyene og operere fra mange ulike steder, vil være avgjørende hvis det skulle bli nødvendig.

Finland ble tidligere i år medlem av Nato, og er en viktig samarbeidspartner for det norske Luftforsvaret.

Ifølge Reuters har Finland rundt tolv veistrekninger som er utpekt til å være reserveflyplasser.

Sjefen for 132 luftving på Ørlandet er veldig fornøyd med øvingen.

– Dette er som en del av spredningskonseptet til Norge, hvor vi skal kunne være mobile og lande på forskjellige steder, sier Tesli til NRK.

Martin Tesli er sjef for 132 luftving på Ørlandet og den som har ledelsen ved kampflybasen. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Sårbare fly på bakken

Forsvaret beskriver F-35 som et topp moderne fly som kan operere fra mange baser og steder.

Men at det begrenses av hvor lenge det kan fungere uten etterforsyning av våpen, drivstoff og teknisk bakkestøtte.

I tillegg til å ta av og lande, øvde pilotene i Finland denne uka også på å kunne fylle drivstoff langs motorveien.

De fylte drivstoff med motorene i gang – en såkalt «hotpit refueling».

Foto: Eivind Byre / Forsvaret

I en pressemelding fra Forsvaret understreker sjef for Luftforsvaret, Rolf Folland, at det at norske fly nå greier å ta av og lande slik på en motorvei i Finland, er viktig. Ikke bare for Norge, men for Norden og Nato.

– Kampfly er sårbare på bakken, så ved å kunne bruke småflyplasser – og nå også motorveier – øker vi overlevelsesevnen i krig, sier Folland.

Folland har tidligere uttalt til NRK at arbeidet med å få på plass et godt spredningskonsept for jagerflyene er «satt på steroider»

– Målet med spredningskonseptet er å gjøre det mer utfordrende for en fiende å ta ut våre fly når de må være på bakken. Skal et slikt konsept fungere må vi kartlegge alle muligheter, og øve på det, sier Folland i pressemeldingen.

Forsvarssjef general Eirik Kristoffersen, sjef Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland og sjef for Natos militærkomité admiral Rob Bauer i samtale på Ørlandet under Bauer sitt besøk på basen i september. Foto: Ole Andreas Vekve / Forsvaret

Finnene har gjort det lenge

Finland har flytypen F-18 Hornet. Før landingen i Tervo deltok både norske og finske jagerfly i en samtrening. Britiske Eurofighter er også med.

Sverige har flytypen Jas Gripen. Både Finland og Sverige har mye erfaring med å lande på motorveier fra før.

Finsk F-18 tar av og lander på motorvei under samtreningen med Norge og F-35. Foto: Ole Andreas Vekve / Forsvaret

Finland har bestilt 64 nye kampfly av samme type som Norge, F-35 A. De vil få sine første fly i 2026.

Danmark mottok sitt første F-35 nå nylig.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen viser til at de nordiske landene har vist et stort initiativ innenfor nordisk samarbeid, og har kommet veldig langt.

Han mener denne landingen er et veldig godt eksempel på dette, og at den viser at de nordiske landene snart kan operere sammen som en koordinert styrke.

Nordens fremtidige luftforsvar kommer til å bestå av mer enn 200 kampfly.