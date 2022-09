Finland har rundt tolv veistrekninger som er utpekt til å være reserveflyplasser, skriver Reuters.

Nå har landet stengt en veistrekningen på motorveien i Joutsa for at den skal brukes som flyplass i fem dager. Veistrekningen i Joutsa har ikke vært stengt for militære formål på flere tiår.

Grunnen er at den er på hovedveien mellom hovedstaden Helsinki og den nordlige delen av landet.

Et jagerfly kommer inn for landing på motorveien i Joutsa. Foto: JANIS LAIZANS / Reuters

Klar på få dager

Til tross for at det er første gang på langt tid, brukte det finske flyvåpenet få dager å klargjøre veien slik at den kan brukes som rullebane.

– Så lenge selve veibanen er i god stand, så kan vi ta den i bruk i løpet av et par dager, sier leder av det finske flyvåpenet, oberst Vesa Mantyla.

Rundt 200 personer skal delta i øvelsen der finske jagerfly av typen F/A-18 Hornet, eldre treningsfly av Hawk MK 51 og andre fly skal delta.

Finland har i dag 62 Hornet-fly. De skal etter planen erstattes dette tiåret.

Lokalbefolkningen samlet seg langs veien for å se flyene trene på å lande og ta av på den to kilometer lange veistrekningen.

Lokalbefolkningen i Joutsa har tatt oppstilling for å se en F/A-18 Hornet trene på å lande og ta av. Foto: JANIS LAIZANS / Reuters

Til beskyttelse mot rakettangrep

Finland trener hvert år på å bruke reserveflyplassene. De er opprettet for at det skal bli vanskeligere å ødelegge flyplassene der flyene er stasjonert.

– Trusselen og handlingene til Russland med kryssermissiler og ballistiske missiler i Ukraina viser at konseptet med å spre styrkene er riktig, sier Mantela.

Finland søkte i vår om å bli tatt opp i Nato og venter nå på at alle medlemslandene skal ratifisere medlemskapet.

– Ikke trussel mot Finland

Finland har satt i gang ekstra overvåking etter eksplosjonene i gassrørledninger i Østersjøen mandag. Det skrive Yle. Rørledningene passerer like ved Finland.

– Finland har ikke informasjon om noen mistenkelige aktiviteter rundt gassrørledningen der den nærmer seg og går forbi Finland, sier den finske forsvarsministeren Antti Kaikkonen.

Han legger til at det er vanskelig å overvåke ettersom rørledningen går på havbunnen.

Samtidig sier Kaikkonen at eksplosjonene ikke representerer noen trussel mot Finland.

Vurderer grensegjerde mot Russland

Den finske innenriksministeren Krista Mekkonen sier at landet må diskutere om det bør bygges et grensegjerde mot Russland.

– I så fall vil gjerdet bli bygget ved de delene av grensen som er relativt lette å krysse, men vanskelig å vokte, i praksis for eksempel nær gamle veier, sier Mikkonen til kringkasteren Yle.

Bakteppet er den økende trafikken over østgrensen med delvis mobilisering forrige uke, og en bekymring for ukontrollert immigrasjon fra Russland.

Dersom Russland hindrer menn i militær alder fra å forlate landet, fryktes det at forsøkene på å krysse grensen ulovlig ved mindre overvåkede grenseoverganger vil øke.