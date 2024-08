– Eg stiller til Stortinget.

Det seier Trond Giske til NRK i forkant av kveldens møte i representantskapet i Trondheim Arbeidarparti.

– Kva tid takka du ja til å stille?

– I går på fristen, svarar Giske.

Han skal ha sagt ja til å vere på topp fire på lista over Stortingskandidatar frå Trondheim Ap.

Vil lukke møtet

– Det er veldig lite plass i møtelokalet. Det er knapt nok plass til medlemmane.

Det seier leiar i Trondheim Ap, Pål Sture Nilsen, på veg til kveldens møte. Han vil foreslå å lukke møtet for pressa.

– Det andre som er viktig for meg er at det med media til stades vil avgrense mogelegheitene deira for å seie fritt det dei meiner frå talarstolen.

– Men er det hemmeleg?

– Det er ikkje hemmeleg, legg Sture til som seier resultatet vil bli klart med ein gong møtet er ferdig.

Trondheim Ap skal stemme over om møtet skal lukkast på starten av møtet som startar klokka 18.

Leiar i Trondheim Ap, Pål Sture Nilsen, vil lukke møtet for at medlemmane kan seie det dei meiner utan media til stades. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

På årsmøtet i Trondheim Ap i februar kom interne konfliktar og personstrid fram på talarstolen.

Og i etterkant av møtet bad statsminister Jonas Gahr Støre Trondheim Ap om å få slutt på bråket.

Men uroa internt partiet har ikkje lagt seg forklarar politisk redaktør i Adresseavisen, Siv Sandvik, til NRK.

– Oppkøyringa til dette møtet viser at Trondheim Ap ikkje er eit samla parti. Splittingane me såg under det opprivande årsmøtet i februar, riv framleis i partiet.

Les også I dag kan Giske si stortingsskjebne avgjerast: – Han har gode sjansar

Splitta parti

Eit mindretal i styret i Trondheim Ap har kome med eit forslag til vedtak før kveldens møte. Men på lista over kandidatar til Stortinget står ikkje Trond Giske.

På lista står derimot Karianne Tung, Kirsti Leirtrø, Sara Shafighi, Per Olav Skurdal Hopsø og ein kandidat frå AUF.

– Det er særleg rundt prosessane og måten ting blir gjort på at kritikken kjem frå den eine sida. Medan den andre sida, som støttar Trond Giske, har ei oppfatning om at dei andre er dårlege taparar som ikkje skjøner at dei ikkje har fleirtal i organisasjonen, seier Sandvik.