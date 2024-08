Ingvild Kjerkol gikk tidligere i år av som helse- og omsorgsmininster. Dette skjedde i etterkant av at masteroppgaven hennes ble underkjent på grunn av plagiat.

Motivert

– Jeg har bestemt meg for å stille meg til rådighet for partiet. Jeg er motivert for å fortsette i politikken fordi Norge trenger et sterkt Arbeiderpartiet. Jeg har stor arbeidskapasitet, og tida som statsråd viste også at jeg får ting gjennomført.

– Trøndelag trenger et politisk flertall som kjenner de ulike utfordringene i Norge, og jeg føler fortsatt jeg har mye ugjort, sier Kjerkol til Trønder-Avisa.

Ap kan miste en

Kjerkol toppet stortingslisten for Ap i Nord-Trøndelag i 2021. Arbeiderpartiet har i dag to stortingsrepresentanter fra Nord-Trøndelag valgkrets, men partiet ligger an til å miste en av dem ifølge de seneste meningsmålingene.

Kjerkol gikk i april av som helse- og omsorgsminister etter at Nemnda for studentsaker ved Nord universitet felte henne for fusk på masteroppgaven. En avgjørelse hun har anket.

- Måtte tenke seg om

– Ingvild Kjerkol har åpenbart trengt sommeren til å tenke seg om før hun svarte på nominasjonsspørsmålet. En politiker trenger tillit fra velgerne sine og denne tilliten var tynnslitt etter plagiatbeskyldningene. Nå håper hun åpenbart at velgerne har glemt plagiatsaken når valget skal gjøres neste høst. Det sier politisk kommentator i NRK Trøndelag, Linda Bjørgan.

– Det er ingen tvil om at Kjerkol har ei høy stjerne i Arbeiderpartiet både lokalt og riks og at hun også nyter respekt for den politiske jobben hun gjør. Om velgerne tilgir henne plagiatsaken, får vi vite først etter valget i 2025, sier Bjørgan.