Trond Giske ikkje foreslått som stortingskandidat – varslar benkeforslag

Styret i Trondheim Arbeidarparti har kome med eit forslag til vedtak før kveldens møte i representantskapet.

Men styret er splitta. Fleirtalet har ikkje lagt fram eit forslag til innstilling av kandidatar. Men mindretalet skal ha foreslått ei liste med topp fem kandidatar til Stortinget frå Arbeidarpartiet i Sør-Trøndelag valkrets.

Og Trond Giske er ikkje ein av dei fem kandidatane. Men på lista står derimot Karianne Tung, Kirsti Leirtrø, Sara Shafighi, Per Olav Skurdal Hopsø og ein kandidat frå AUF.

Allereie no bekreftar Nils Nesjan, delegat frå Byåsen arbeidarlag, at han personleg vil benke Trond Giske inn på toppen av lista, dersom Giske ikkje blir foreslått.

– Han er ein erfaren politikar med ei evne til å samle folk. Det har han bevist både blant medlemmer og veljarar. Han har samla over 4000 i det største arbeidarlaget.

Det seier Nesjan som vil argumentere meir for kvifor han ønsker Giske inn på Stortinget på møtet i kveld.

– Han er ein flink mann og eg har trua på han, legg Nesjan til.

Trond Giske har så langt ikkje svart på NRK sine førespurnader.

Må sanke stemmer

På kveldens møte har Giske sitt lokallag, Nidaros sosialdemokratisk forum, 84 av totalt 178 delegatar.

Det betyr at Trond Giske treng litt fleire stemmer enn frå eige lokallag for å bli stemt inn på lista.

Politisk redaktør i Adresseavisen, Siv Sandvik, trur Giske har gode sjansar til å få nok stemmer.

– Han har gode sjansar. Nettopp fordi han har bygd opp eit lokallag der ein av dei viktigaste sakene for medlemmane er å få Giske inn på Stortinget, legg Sandvik til.

Karianne Tung vil ikkje kommentere til NRK om ho ønsker å stå på lista eller ikkje.

Det var TV 2 som omtalte mindretalet sitt forslag til vedtak med kandidatar først.

Representantskapsmøtet startar klokka 18 i kveld.

Avgjerande møte

Sjølv om den endelege lista med representantar til Stortinget ikkje skal vedtakast før i november, har kveldens møte mykje å seie.

Styret har ei einstemmig innstilling om at to av dei fire første på stortingslista skal vere frå Trondheim.

Og når den endelege stortingslista skal vedtakast 30. november har Trondheim Ap 57 av 133 delegatar med stemmerett.

Heilt sidan han kom tilbake til politikken har fleire spekulert i om Giske ønsker å gjere eit come-back på Stortinget.

Kaotisk oppkøyring

I februar, under årsmøtet til Trondheim Ap, måtte sittande leiar gå av og interne uro kom fram i lyset og opp på talarstolen.

Og uroa internt partiet har ikkje lagt seg, forklarar Sandvik.

– Oppkøyringa til dette møtet viser at Trondheim Ap ikkje er eit samla parti. Splittingane me såg under det opprivande årsmøtet i februar, riv framleis i partiet.

Ein av dei som fekk skulda for dei interne uroa var Trond Giske. På årsmøtet blei han vald inn som nestleiar i Trondheim Ap.