Dette er gårdsveien til Stian og familien

Vind på over 20 meter i sekundet og et kraftig snøfall førte til et skikkelig snøkaos for familien på fire på Nerskogen i Oppdal. Da de våkna mandag morgen var det så vidt Stian Tufte fikk opp ytterdøra.

– Da jeg kom ut lå det godt over to meter snø bortover gårdsplassen. Og da hadde jeg brøyta helt strøkent på lørdag. Noe slikt har jeg aldri opplevd før, sier Tufte.

OVERSVØMMELSE: – Det var mye vann i låven etter Gyda, så jeg måtte nesten svømme for å finne traktoren da jeg skulle brøyte, sier Stian Tufte. Foto: Privat

Tok åtte timer å brøyte gårdsveien

Over åtte timer brukte han på å brøyte gårdsveien sin med traktor. På grunn av de enorme snømengdene som hadde fokka seg til store skavler måtte han ta det lagvis. Og i dag kan han igjen kjøre bil til gården sin på Nerskogen i Oppdal.

Det var avisa Opp som først omtalte det kraftige snøfallet.

Værkaoset starta med ekstremværet Gyda som slo inn over Trøndelag og Møre og Romsdal forrige uke med kraftig nedbør. Tufte hadde da et svare strev med å fjerne en elv som rant over gårdsplassen.

– Blir snømann på sekundet

Men så ble Gyda avløst av nok et uvær lørdag kveld. Med vindkast på over 20 meter i sekundet knaka det godt i huset til familien Tufte samtidig som snøen lava ned.

– Det var helt vanvittige forhold. Dette var snøstorm i ordets rette forstand. Går du ut blir du snømann på sekunder og sikten var lik null, sier 43-åringen, som opprinnelig kommer fra Kløfta i Ullensaker.

Til tross for uvær og at de var uten strøm noen timer klarte familien seg fint. Men både fredag og mandag var det bare å holde seg hjemme. På grunn av snøen kom de seg ingen vei.

Et snøhull

MER SNØ: Meteorolog Geir Ottar Fagerlid sier Trønderne må vente seg mer snø. Allerede fra onsdag melder han om flere snøbyger. Foto: Anders Ekanger / NRK

Ved Meteorologisk institutt er de ikke overrasket over de store snømengdene i Oppdal.

– Den kraftige stormen i Trøndelag fredag kveld og natt til mandag førte til at mye av snøen fokka seg og da kan det bli liggende svært mye på enkelte steder.

– Oppdal er også et snøhull. Når vinden kommer på vest nordvest drar snøbygene erfaringsmessig seg inn hit, sier meteorolog Geir Ottar Fagerlid.

De har blant annet opplevd lignende forhold på flere fjelloverganger når kraftig vind og snøvær kommer samtidig.

VANLIG: Stian Tufte har fått opplyst av naboer at dette var et godt gammeldags vintervær. Men han vet ikke helt om han tror på dem. Foto: Privat

Mer snø på gang

Han legger til at det har snødd godt i hele Midt- og Nord-Norge de siste dagene og det er disse områdene som har fått mest snø. Meteorologen kan heller ikke love Tufte at han slipper å brøyte i dagene som kommer.

Ifølge Fagerlid er det nemlig allerede fra onsdag meldt snøbyger fra øst igjen. Men det skremmer ikke Tufte.

– Har man strøm og mat klarer man seg. For en østlending er dårlig vær bare kjedelig. Men sånn skikkelig dårlig vær, det er jo litt artig, sier Tufte.