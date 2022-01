– Jeg har aldri sett så mye vann i området vårt.

Det sier kontrollingeniør i Statens vegvesen, Morten Breen. Det var han som torsdag morgen klokka 07.00 oppdaget at ikke alt var som det skulle på Klett, like sør for Trondheim.

– Ved Ekra og ved Bjørgum er det pumper som skal starte automatisk. Det hadde de ikke gjort, forteller han.

Dette var synet som møtte Morten Breen torsdag morgen. Pumpene ved Ekra fungerte ikke. Foto: Statens vegvesen

Torsdag jobbet både Statens vegvesen og deres entreprenør knallhardt for å holde vannet unna veiene.

Tidligere på dagen hadde en bil havnet i vannet ved Ekra. To personer måtte svømme til land etter å ha kommet seg ut av bilen.

– Vi har fått startet pumpene manuelt og vannet er på vei ned, men det tar tid, sier Breen.

Torsdag kveld var vannmassene borte, og pumpene er nå tilbake i normal drift.

De to personene som reddet seg ut av denne bilen fikk hjelp av et postbud som kom kjørende torsdag morgen. Foto: Jon Rokseth

De største rørene i Norden

E6 forbi Klett ble åpnet i 2018. Ved bekkeløpet Søra i området har Statens vegvesen lagt ned rør som er 3 meter i diameter og som skal kunne ta unna 15.000 liter i sekundet.

Det er de største rørene til dette formålet som er lagt ned i Norden.

Dette er et rasutsatt område og i hele bekkeløpet er det tatt høyde for 40 prosent økning i vannmengdene med tanke på framtidig klima.

Kontrollingeniør, Terje Engstrøm, sier en isklump i elven kan ha vært årsaken til at pumpene ikke fungerte.

– Det var jo et ekstremt vær vi hadde på natten og formiddagen. Likevel skal pumpene være dimensjonert til å ta opp slike vannmasser, sier Engstrøm.

De svære rørene under E6 ved Klett skal tåle 200-årsflom, sier Svein H. Selliseth. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

Tatt høyde for klimaendringene

– Jeg har vært der nede torsdag og sett. Der går det helt fint. Det er greit å se at det fungerer, sier Svein H. Selliseth i Statens vegvesen.

En liten kilometer sørover mot Melhus fungerte det altså ikke like godt da pumpene sviktet.

– Vi hadde tilsvarende situasjon i fjor. Nå blir det full gjennomgang av systemene, sier Morten Breen.