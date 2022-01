Som følge av uværet i Trøndelag har et tak blåst av en låve på Hovin i Melhus. Takplatene skal ha fløyet nærmere 200 meter vekk.

– Det kom et vindkast, og deretter hørte vi det smalt, sier Per Morten Engan til NRK.

Han satt og spiste middag da han så ei takplate som lå ute på gårdsplassen.

Ingen i huset skjønte hva som hadde skjedd før de gikk ut å så taket på låven.

Fare for at vann vil renne inn

– Både taket og treverket på den ene siden er helt borte. Nå lander snøen på gulvet på lemmen, sier Engan.

Låven består av et loft og et fjøs. Og i fjøset har Engan 65 storfe.

Dyrene har det etter forholdene greit, opplyser bonden. Ingen har kommet til skade, verken dyr eller mennesker.

– Dyrene har ikke reagert, for der inne er det helt stille. Men det er en fare for at det vil komme inn vann om snøen ikke avtar.

Må ha et nytt sted til dyrene

Engan flyttet til gården i 1996 og har aldri før opplevd slike vindkast. Han sier de vanligvis ligger litt i le for uvær.

Nå er første prioritet å få dyrene i trygghet. Men først må de ha en elektriker på plass, da strømmen er borte.

Per Morten Engan sier det er mange av naboene som allerede har sendt meldinger for å tilby hjelp. Men foreløpig har han ikke et sted å flytte dyrene til.

– Det er bare å melde seg om noen har plass, sier han.

VRIENT FØRE: Uværet har skapt vanskelige kjøreforhold flere steder i Midt-Norge, også i Trondheim sentrum. Foto: Jøte Toftaker/NRK

Sterk vind og mye snø

Uværet i Midt-Norge har ført til stengte ferjesamband, veier og trøbbel for flytrafikken. Enkelte stedet er det målt vindkast på over 50 meter i sekundet.

Meteorologisk institutt oppdaterte søndag det oransje farevarselet for kraftige vindkast til å også gjelde for vestlige deler av Agder, Telemark, Buskerud og Innlandet.

Søndag ettermiddag sendte Meteorologisk institutt ut enda et farevarsel for Nordfjord, Møre og Romsdal og Trøndelag. Det ventes at det vil komme mye snø enkelte steder: 20-30 centimeter enkelte steder i løpet av ett døgn, mest i indre strøk. Sammen med vinden gir dette stor sannsynlighet for snøfokk og vanskelige kjøreforhold.