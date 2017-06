Nekter å kalle seg trønder

Høyre, FrP og Venstre begrunner tvangsammenslåingen av Bindal med Nærøy, Vikna og Leka slik:

«Uten en ny kommune i Ytre Namdal vil både Leka og Bindal utgjøre sårbare kommuneøkonomier, både med tanke på tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse. Å beholde den nåværende kommunestrukturen i Ytre Namdal er ikke forsvarlig for Stortingsflertallet med tanke på ansvaret de bærer for at befolkningen i Ytre Namdal skal motta gode kommunale tjenester».