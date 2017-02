I den nye kommunereformen blir Leka etter det NRK forstår tvangssammenslått sammen med Nærøy, Vikna og Bindal.

En hån mot lokaldemokratiet, mener Leka-ordfører Per-Helge Johansen (Sp).

– Dette er et sterkt signal på at regjeringen går over lik for å få det som de vil. De viser en arroganse og maktdemonstrasjon den norske befolkning ikke har sett maken til på over 50 år, tordner han. Og fortsetter:

– Tvang og diktatur har vi historiske dårlige eksempel på, og dette er et alvorlig signal på at Norge er på full fart på feil kurs med blåblå regjering. De bryr seg ikke om oss på bygda.

Gir ikke opp

Da innbyggerne i Leka gikk til urnene for å svare på spørsmålet om sammenslåing, svarte 75 prosent av valgdeltakerne at de ville bestå som egen kommune. Johansen føler nå at arbeidet med kommunereform har vært for gjeves.

– Stortingsvedtaket fra 2014 baserte seg på reell frivillighet. De som ønsket sammenslåing skulle få jobbe med det, så skulle lokaldemokratiet få avgjøre. Nå snus prosessen på hodet. Dette er så langt fra en demokratisk handlemåte som det går an, sier Johansen.

– Dette er en hån mot lokaldemokratiet og folket. Jeg tror mange nå mister troen på det med å jobbe med folkevalgt arbeid. Dette er en alvorlig dag for Norge som nasjon, sier han.

Selv om han har det tungt i dag, gir ikke Johansen opp kampen for at Leka skal bestå som egen kommune.

– Vi kommer til å jobbe og ha samme framdrift som før. Så satser vi på å få reversert reformen ved stortingsvalget til høsten, sier han.

Bjugn og Ørland

Etter det NRK forstår blir Ørland slått sammen med Bjugn, selv om Bjugn etter å ha blitt avvist av Ørland vendte seg mot Åfjord.

I alt 13 kommuner blir slått sammen med nabokommuner mot sin vilje. KrF har sagt nei til all tvang, men Venstre sikrer regjeringen flertall.