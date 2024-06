Vesle Moskenes kommune i Lofoten er kjent for idyllisk landskap og spektakulære fjell.

Men under overflata skjuler det seg store problem.

Moskenes står i ei stor økonomisk krise. Dei har vore på Robek-lista i 12 år og har tidlegare sagt at dei må slå seg «konkurs» viss dei ikkje får hjelp med rekningane.

I eit forsøk på å snu skuta blei det under dagens kommunestyremøte diskutert kommunesamanslåing.

– I første omgang er dette ein invitasjon til dei ulike kommunane om dei vil vere med på å greie ut ei samanslåing, seier ordførar Hanna Sverdrup.

I forslaget til Sverdrup og formannskapet er det snakk om samtalar med dei andre Lofot-kommunane, og Bodø.

Forslaget vart godt teke imot av kommunestyret, men ein ting skurra.

Nemleg biten om å slå seg saman med fylkeshovudstaden.

Lofoten består av kommunane Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes, Værøy og Røst.

Vil ikkje ha med Bodø

– Eg har lagt inn eit forslag om å fjerne Bodø. Eg tenker det er meir naturleg at kommunane i Lofoten står i lag.

Det seier kommunestyrerepresentant frå Bygdelista i Moskenes, Anette Morrison. Ho legg til:

– Eg ser at det er lite formålstenleg å gå over fjorden og fri til dei.

Ho er ikkje den einaste i kommunestyret som vil halde seg på den eine sida av Vestfjorden. Svein Georg Cato Gabrielsen frå SV er heller ikkje sikker på om det å gå saman med Bodø er ein god ide.

– Vi får eit hierarki her. Vi har ikkje same interesse med Bodø, som med Lofot-kommunane. Også spør eg kvifor Bodø? Dei slit også økonomisk. Då kan vi like godt gå til Bærum eller Sola, som er rike kommunar, seier Gabrielsen.

Politikarane valde de heller å gå for å greie ut om dei kan slå seg saman med dei andre 5 kommunane i Lofoten. Foto: Benjamin Fredriksen / Benjamin Fredriksen / NRK

Ragnhild Olsen er også einig med dei to andre kollegaene sine.

– Det er meir naturleg å bygge ei sterkare merkevare for oss innanfor fiskeri og reiseliv i Lofoten. Vi kan ikkje risikere å ende opp som hyttefeltet til Bodø kommune, seier Olsen.

Kommunestyret sa nei til Bodø

Ein ny storkommune i Lofoten vil få rundt 23.500 innbyggarar, og bli nokså stor i nordnorsk samanheng.

Men det er ikkje berre politikarane i Moskenes som vil ha ein storkommune.

NRK har tidlegare skrive om gründer og dagleg leiar i SALT i Lofoten, Kjersti Eline Tønnessen Busch i Svolvær som ønskjer ein kommune.

– Det er Lofoten som blir profilert. Det er ein kultur som langt på veg er felles, sa ho.

Kommunestyret stemde for å greie ut eit forslag om samanslåing med dei andre kommunane i Lofoten, men utan Bodø.

– Eg syns det har vore spennande å sjå kva for moglegheiter som ligg der, men fleirtalet i kommunestyret ønskjer å prioritere å bruke tida på kommunane i Lofoten, og det respektera eg, seier Sverdrup.

– Trur du samanslåing er løysinga for Moskenes?

– Det får vi sjå på, men det er så mange store og avanserte oppgåver som skal løysast, som er vanskeleg når ein er liten.

Ordførar i Moskenes Hanna Sverdrup seier Moskenes har mange store oppgåver dei må løyse. Foto: Unstad Photography / Laila Henriette Høyen

Vidare no blir dei å sende ut førespurnadar til Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Værøy og Røst om dei ønskjer å diskutere samanslåing.

– Om det blir ein eller fleire kommunar, det får vi sjå til hausten når dei ulike kommunane får behandla det i dei ulike kommunestyra.

Kva skjer med gjelda?

Regjeringa har gitt 15 millionar kroner for å følgje opp den kriseramma kommunen, for å bygge kompetanse og kapasitet i samarbeid med andre kommunar.

Statsforvaltar Tom Cato Karlsen meiner det er klokt at Moskenes stemde for å sjå på ei samanslåing med Lofot-kommunane.

– Vi har sagt det tidlegare at det er lurt for Moskenes å ha ein plan B. For om ein ikkje lykkast med omstillingsprosessen i Moskenes, så må ein framleis sikre at innbyggjarane har gode og trygge tenester.

Statsforvaltar Tom Cato Karlsen. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Han seier det står att å sjå kva som skjer med gjelda til Moskenes på 120 millionar kroner om det blir samanslåing.

– Vankar det påskjøning om det blir samanslåing?

– Det er det ikkje eg som bestemmer. Det er den sittande regjeringa som gjer, men eg tenkjer den tid den sorg. Kjem ein til det punktet der kommunane frivillig ønskjer å slå seg saman, så får det då bli ein diskusjon om korleis ein løyser gjelda som Moskenes har.