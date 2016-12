Utenfor Wangsmo's Antikvariat rett ved Vår Frue kirke i Trondheim sentrum er det hektisk førjulsstemning. Men i det vi tar turen inn i butikken på hjørnet forsvinner alt stress. Her er det stille og rolig.

Stillheten blir kun avbrutt av et knirkende gulv og klokkene fra kirka et steinkast unna. Julestemningen kommer smygende. Her er det et varmt lys, julehefter over disken, under disken og i et stativ på siden. Men det er ingen kø for å kjøpe.

Inne i butikken finnes det rundt 2000 julehefter. Foto: PÅL HAUGBRO / NRK

– Vi selger fortsatt bra med julehefter, men vi selger mindre nå enn vi gjorde for noen år siden. Men når tegneserietilbudet gjennom året er dårligere, så vil det også bli mindre interesse for juleheftene, sier daglig leder Harald Brovold ved Wangsmo's Antikvariat.

Har rundt 2000 eksemplarer

Antikvariatet har solgt julehefter siden firmaet startet opp i 1978. De har nærmere 2000 julehefter liggende – både hefter fra de siste årene, men også enkelte eksemplarer fra helt tilbake til 1950-tallet. Men de eldste og peneste eksemplarene forsvinner som regel raskt.

Fiinbeck og Fia fra 1954 er det eldste juleheftet antikvariatet har til salgs. Foto: PÅL HAUGBRO / NRK

– Jo dyrere juleheftene er, desto lettere er de å selge. De er dyre fordi de er etterspurt, de er vanskelig å få tak i og det er pene eksemplarer. Det er veldig viktig at de er pent brukt, sier Brovold.

Tegneserieheftene har fått en konkurrent

Juleheftesalget har altså gått noe ned, og en av dem som ikke lenger tar seg tid til å lese disse tegneseriene er kunde Helle Østbye Ødegaard.

– Det er nå kanskje ti år siden jeg leste et julehefte sist gang. Jeg tar meg nok ikke tid til det lenger. Nå leser jeg kanskje de små snuttene i avisen eller på nettet. Jeg fikk dem tidligere stort sett i gave, og kjøpte sjelden selv, sier Østbye Ødegaard.

Men det litterære juleheftet har nå kommet tilbake for fullt.

– Vi vil fremdeles se et slags dobbeltkjør. Vi har fått tilbake litterære julehefter som «Juleroser» av Herborg Kråkevik. Dette selger som bare det, og er vel ledende på alle statistikker. Samtidig har vi fått et tilsig av nyskapende tegneseriehefter sier litteraturviter Gunnar Foss.

Så juleheftene har ikke utspilt sin rolle?

– Nei, det kan jeg ikke tenke meg.

Trønder har suksess med julehefte

En av dem som de siste årene har vært med og lage et av de nyskapende tegneserieheftene er trønderen Magne Taraldsen. Han har de siste tre årene stått for tegningene i «Stomperud på eventyr», og opplever suksess.

Skisse fra Stomperud på eventyr. Foto: MAGNE TARALDSEN / PRIVAT

– De to foregående albumene har solgt bra i og med at vi nå har laget det tredje. Anmeldelsene i år har også vært veldig positive, så dette lover bra for framtiden, sier Taraldsen.