Krangler om de nye byggene til 330-skvadronen

Striden rundt det nybygde skavdronsbygget på Ørland handler om utstyr som skal beskytte de ansattes helse, og om penger.

Partene har kranglet i ett og et halvt år om hva slags hydraulikkanlegg basen skal ha. Slike anlegg er helt nødvendig når helikoptre skal startes innendørs for å skjerme ansatte mot støy og kjemisk forurensning.

De ansatte vil ha et anlegg som er fastmontert mens Justisdepartementet vil betale for mobile anlegg.

– For dyrt

Basen i Trøndelag skal sette en standard for de øvrige fem basene for redningshelikoptre her til lands, og Justisdepartementet mener løsningen de ønsker blir for dyr.

– Vi har vært svært opptatt av å holde kostnadsnivået på et rimelig nivå i denne anskaffelsen, og akkurat i dette tilfellet synes vi ikke at effekten står i forhold til merkostnaden for staten, sier Bjørn Ivar Aarseth i Justisdepartementet.

Skvadronsbygget i Ørland koster rundt 200 millioner kroner. Prisforskjellen for de to anleggene det krangles om anslås å være rundt to millioner kroner, men merkostnaden ved å installere samme anlegg ved alle landets baser er 12-15 millioner.

Les også: Får nytt bygg til nye helikoptre

Krav om fastmontert hydraulikkanlegg

Dagens skvadronsbygg på Ørland er gammelt og dårlig. Arbeidstilsynet har i en årrekke gitt dispensasjoner fra brudd på arbeidsmiljøloven, og en forutsetningen for disse dispensasjonene har vært at de ansatte ble lovet et fastmontert hydraulikkanlegg.

Den gamle hangaren fra 1940-tallet med tilhørende kontorbygg. Foto: LUFTFORSVARET

Arbeidstilsynet har satt som krav i byggesaken at et fastmontert hydraulikkanlegg er på plass fra dag en. De vil ikke si om det er aktuelt med dagbøter hvis en avklaring trekker ut i tid. Men Justisdepartementet er forberedt på at de kan komme.

– Det kan det godt gjøre. Så vidt jeg vet så snakker man om cirka 20.000 kroner i døgnet. Hvis man ser det opp mot en ekstrakostnad på 12-15 millioner så betyr det at man kan ha dagbøter i cirka 600 dager før man er oppe i det samme beløpet. Bare for å sette ting litt i perspektiv, sier Aarseth.

Overtakelsen utsatt

Sverre Sønnerheim, hovedverneombud for 139 Luftving i Luftforsvaret. Foto: LUFTFORSVARET

I dag, 1. februar, skulle Luftforsvaret formelt overta nybygget i Ørland. Overtakelsen er utsatt, og de ansatte er usikre på hva som skjer videre. Sverre Sønnerheim, hovedverneombud for 139 Luftving i Luftforsvaret, er ikke fornøyd med situasjonen som har oppstått. Han klarer ikke helt å forstå begrunnelsen fra Justisdepartementet og mener striden er uheldig.

– Dette vil være over veldig mange år, og da er det viktig å ivareta arbeidsmiljøet til de som jobber der. I et førtiårsperspektiv så vil du kunne jobbe hele din yrkesaktive karriere i den hangaren. Da skal du ha sikret ivaretakelse av en god helse, sier Sønnerheim.