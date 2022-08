Kommuneoverlegen i en trøndersk kommune ble denne uka siktet for å ha misbrukt stillingen sin til å ha skaffet seg seksuell omgang. Det er kommet inn flere varsler fra kvinnelige pasienter mot ham.

NRK har vært i kontakt med legen. Han vil ikke uttale seg, og henviser til advokaten sin.

Legen har to advokater. Karl Bjørnar Olsen bistår ham i saken om suspensjonen. Statens helsetilsyn suspenderte legeautorisasjonen midlertidig i juli. Olsen har tidligere sagt til NRK at de vil klage på vedtaket om suspensjonen.

Erlend Hjulstad Nilsen er mannens forsvarer i straffesaken. Han vil ikke uttale seg utover at han jobber for å få oversikt.

Statens helsetilsyn anmeldte mannen 29. juni. Men politiet fikk ikke anmeldelsen og dokumentene i sakskomplekset før 50 dager etter – onsdag 17. august.

Maste i flere dager

NRK er kjent med at det har kommet inn 12 klager mot legen til Statsforvalteren siden november i fjor. Til politiet har det kommet inn over ti henvendelser.

Det er ukjent for NRK hvor mange fornærmede det totalt skal være i komplekset.

Kommunedirektøren tok kontakt med politiet etter hvert som flere saker ble varslet. Dette fordi de ville gå ut med tilbud til innbyggerne som er fornærmede i saken.

– Vi maste i flere dager om at de måtte komme i gang, da saken etter hvert spredde seg i lokalsamfunnet. Jeg er bekymret for at tiden har ødelagt for saken, sier kommunedirektøren til NRK.

Helsetilsynet bruker brevpost

Av personvernhensyn, må Statens helsetilsyn bruke sikker forsendelse. Det opplyser Anne Myhr til NRK. Hun er avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn.

– Vi har ikke på plass en ordning som gjør at vi kan sende personsensitiv informasjon sikkert elektronisk og må derfor bruke vanlig brevpost. Hvorfor det tok så lang tid for politiet å registrere anmeldelsen, er kanskje politiet de nærmeste til å svare på, sier Myhr.

Politiet: – Vi er allerede litt bakpå

– Vi har fått beskjed om at anmeldelsen og dokumentene er blitt sendt til politiet i juli per post. Dette tar dessverre litt lengre tid enn hvis det ble sendt digitalt, sier Ellen Mari Burheim, etterforskningsleder i Trøndelag politidistrikt.

Trønder-Avisa har omtalt saken.

Hun vet ikke om saken ble liggende et annet sted hos politiet, hos Posten eller ved postmottaket. Men hun bekrefter at saken ikke ble registrert i politiets systemer før 9. august, etter at politiet hadde fått nyss i at en anmeldelse var på vei.

– Det har vært ferietid, og det er umulig å vite hvor den ble liggende. Men vi purret Helsetilsynet da vi ble klar over at saken var meldt inn til oss. Vi fant ikke noen sak i systemet og tok derfor kontakt, sier Burheim.

Dokumentene de var avhengige av i etterforskningen, kom derimot ikke før 17. august.

– Er dere bekymret for at dette kan ha ødelagt for innhenting av bevis?

– På dette tidspunktet var kommuneoverlegen godt kjent med klagene, så jeg tror ikke etterforskningen kom overraskende på. Det blir bare spekulasjoner om bevis kan være ødelagt, men vi er allerede litt bakpå, sier Burheim.

NRK forklarer Hvorfor er kommuneoverlegen siktet for overgrep? Bla videre Ble suspendert i sommer 1. august ble det kjent at Statens helsetilsyn midlertidig har suspendert autorisasjonen til en kommuneoverlege i en trøndersk kommune. Bakgrunnen for dette er varsler om krenkende og ubehagelig atferd mot pasienter. Det var Statsforvalteren i Trøndelag som sendte saken videre til Statens helsetilsyn, etter å ha mottatt varsler mot kommuneoverlegen. Unge kvinner har tatt kontakt Politiet har startet etterforskning. 24. august ble det kjent at han er siktet etter straffelovens paragraf 295, for å ha misbrukt sin stilling til å ha skaffet seg seksuell omgang. NRK er kjent med at det skal være 12 klager mot legen som er kommet inn til Statsforvalteren siden november i fjor. Til politiet har det kommet inn over 10 henvendelser. Det er kun kvinner som foreløpig har tatt kontakt, ifølge politiet. Etterforskningen tilsier foreløpig at det er snakk om unge kvinner. Legen er uenig i suspensjonen Legen har gjennom sin advokat opplyst at de vil påklage vedtaket fra Statens helsetilsyn om suspendert autorisasjon. Overlegens forsvarer i straffesaken, Erlend Hjulstad Nilsen, har overfor NRK foreløpig ikke ønsket å kommentere saken utover at han jobber med å få oversikt. – Vi har ikke snakket om straffskyld og jeg har ingen kommentarer til media i dag. Ukjent antall fornærmede Det er ukjent for NRK totalt hvor mange fornærmede det skal være i sakskomplekset. Legen er suspendert fra stillingen som fastlege og kommuneoverlege. Han hadde litt under 1000 pasienter på sin fastlegeliste. Forrige kort Neste kort

Kommunen har holdt igjen

Kommunen ble i juni kjent med at det var kommet et varsel om grenseoverskridende adferd mot legen. I juli kom et nytt varsel. Helsetilsynet suspenderte autorisasjonen til legen midlertidig 18. juli. Kommunen valgte umiddelbart å suspendere ham fra stillingen. Da mistet han tilgang til legekontoret og kommunehuset.

Kommunen ønsket raskt å rigge seg for å bistå berørte i kommunen, men avventet politiets etterforskning.

– Vi måtte holde igjen for ikke å ødelegge saken, sier kommunedirektøren, som stusser over at det kunne ta så lang tid før en anmeldelse ble gitt til politiet starter etterforskning.

– Dette førte til at vi ikke kunne gjøre det vi mente var riktig overfor innbyggerne våre.

Politiet ransaket hjemme hos kommuneoverlegen onsdag denne uka.

Flere titalls henvendelser på kommunens kontakttelefon

Mannen har vært lege i kommunen siden 90-tallet. I tillegg til å være kommuneoverlege, har han vært fastlege. Han har hatt i underkant av tusen pasienter på listen sin.

NRK sitter på opplysninger om en av kvinnene som har fortalt sin historie til politiet. Etter hva NRK kjenner til, mener kvinnen det kan være snakk om et titalls overgrep fra 2014 og frem til i dag. Noen av overgrepene skal ha skjedd etter arbeidstid på kontoret til kommuneoverlegen.

Kommunedirektøren frykter det som til nå er kommet frem bare er toppen av isfjellet.

Kommunen har opprettet en kontakttelefon for innbyggere som kan være berørte. Mange har tatt kontakt og fortalt sine historier, bekrefter kommunedirektøren:

– Vi har fått flere titalls henvendelser, og de får profesjonell hjelp i hvordan håndtere dette videre.