Mener det er krise i Ap – slik vil Giske få velgerne tilbake

– Partiet har nå vært under 20 prosent i snart ett og et halvt år. Vi har vært under 30 prosent i snart sju år. Det er klart at vi har en tillitskrise mellom Arbeiderpartiet og alle de som har stemt og burde stemt på oss. Den må vi gjøre noe med.

På Folkets Hus i Trondheim kryr det av folk.

De forbereder årsmøte i Nidaros Sosialdemokratisk Forum. Lokallaget stiftet i 2021, som på rekordtid har blitt partiets største med over 4500 medlemmer, bosatt rundt omkring i hele landet.

Og alle kjenner lederen, Trond Giske.

Omdiskutert, kontroversiell. Men også svært populær, og for mange svaret på det partiet i dag mangler.

– Ansiktsløse byråkrater

Trond Giske er kampklar når vi møter ham. Han og lokallaget er tydelig på at mye må endres for å bedre situasjonen i partiet.

Han mener blant annet at norske politikere har mistet makt.

– Det er ikke lenger norske politikere som bestemmer. Det er ansiktsløse byråkrater som velgerne ikke har noen innflytelse over.

Han nevner blant annet helsesektoren og diskusjonen om nedleggelser, strømsamarbeidet i EU og byggingen av nytt regjeringskvartal.

Vil ha SV inn i regjering

– Dristige, store visjoner for samfunnet, som Arbeiderpartiet var kjent for.

Det er det Giske ønsker. Og han ønsker Sosialistisk Venstreparti inn i et regjeringsprosjekt i 2025 for å danne flertallsregjering.

– Jeg vil ha en bred rødgrønn regjering. Det gir både større stabilitet, forutsigbarhet og langsiktighet. Det gir mer trygghet rundt politikken, særlig nå i tøffe tider. Og det gir alle tre partiene større mulighet til å påvirke politikken.

Ikke overraskende, mener SV.

– Jeg oppfatter at dette var Arbeiderpartiets uttalte holdning før sist stortingsvalg og at de fremdeles ønsker en rødgrønn flertallsregjering. Derfor er det ikke overraskende at dette har tilslutning også på lokalt nivå. Jeg oppfordrer alle partier på rødgrønn side til å åpne dørene for et bredt samarbeid, sier SVs leder Kirsti Bergstø.

Vil ikke svare om Støre

– Bør Støre være statsministerkandidat i 2025?

– I Nidaros har vi laget noen postulater. Et av dem er at vi snakker om sak og ikke person. Jeg tror veldig mange er lei av at den politiske debatten handler om politikere. Politikk skal handle om velgernes liv.

Styremøte i Nidaros Sosialdemokratisk Forum, Arbeiderpartiets største lokallag. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Før jul skal nominasjonskomiteen foreslå sine stortingskandidater for Trøndelag. Giske har vært mer åpen for et rikspolitisk comeback, men ønsker ikke å svare helt tydelig.

– Vi må ta det når det kommer. Vi krysser den elven når vi kommer dit.

– Fortsatt kontroversiell

– Det er vanskelig å tolke annerledes enn at han flagger en slags mistillit til Støre som statsministerkandidat uten å si det høyt.

Det sier NRKs politisk kommentator Tone Sofie Aglen.

Hun mener Giske fortsatt har appell hos en del av Aps grasrot, og snakker om sosialdemokratisk politikk på en måte som engasjerer.

Men om han skulle ønske seg tilbake til rikspolitikken, vil det skape debatt.

– Han er fortsatt kontroversiell i store deler av partiet sentralt, og dersom han igjen søker maktposisjoner vil det nok utløse motkrefter. Samtidig har han vist seg svært utholdende og har betydelig støtte i eget fylkeslag. Selv om han ikke svarer på det spørsmålet heller, så vil det ikke overraske om han igjen nomineres til Stortinget.

Tone Sofie Aglen mener svaret om Støre må tolkes som en slags mistillit. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Vil bli hørt

Onsdag kveld er det årsmøte for de mange tusen medlemmene i Nidaros. Mange møter fysisk, mange er med via PC-skjermen.

Giske sier at medlemmene er folk som ønsker å bli hørt, som i dag ikke føler seg lyttet til.

Og som er enig i de politiske målingene lokallaget ønsker seg.

– Vi har vært tydelig på økonomisk trygghet, blant annet at pensjonen må reguleres slik at pensjonister sikres kjøpekraft. Uføre må få lov å tjene noen kroner over trygden uten at de trekkes i hjel.

Giske håper også Ap-toppene i Oslo lytter på lokallaget, og alle deres medlemmer.

– Fordi det vi uttrykker er noe veldig mange andre Ap-folk deler. Vi må ha en tydeligere politisk kurs, sette oss klare mål og ha et prosjekt for hva vi vil med samfunnet og inkludere flere i det politiske arbeidet.

– Lykke til

NRK har forelagt punktene til Giske til statsminister Jonas Gahr Støre. I en e-post til NRK, svarer han at han er opptatt av at partiet skal ha klare visjoner.

– Som parti skal vi ta aktuelle debatter, fatte beslutninger med respekt for hverandres meninger og vi skal sette dagsorden.

Han velger ikke å svare konkret på Giske sine påstander.

– Årsmøtene i Arbeiderpartiet er flotte politiske verksted der nettopp slik politikk lages. Jeg ønsker lykke til med selve møtet og vedtakene som skal fattes.

NRK har også prøvd å få en kommentar fra partisekretær Kjersti Stenseng, men hun har ikke svart.