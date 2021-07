Isak og Jens vil ha flere damer i lakseelva – tok med to på «fiske-date»

Det rant inn med kommentarer da Isak Dreyer (26) og Jens Kvernmo (35) mandag kveld varslet at de inviterte med to damer på båttur i Namsen.

De to friluftskarene har teamet opp og begynt med laksefiske sammen i sommer.

Nå befinner de seg på Grande Gaard i Overhalla, like ved lakseelva Namsen.

Mandag kveld skrev gården følgende på Facebook:

«Jens og Isak ønsker flere dame-laksefiskere til Namsen. Nå stiller de opp. Lik og del. Og det trekkes ut to damer som får gratis roing i to timer i morgenkveld, med disse kjekkasene».

Innlegget fikk over 2500 kommentarer før vinnerne skulle kåres. Det ga guttene bakoversveis.

Helt vill respons

– Det gikk fra mye spøk til plutselig «mye greier». Det ble mer alvor enn vi trodde, sier Isak Dreyer.

26-åringen, som vant Norges tøffeste tidligere i år, sier han ikke hadde forventet en slik respons.

Jens Kvernmo (35) kaller responsen «helt vill».

Han forklarer litt om bakgrunnen for spøken som raskt ble til alvor – og understreker at dette ikke er et sjekketriks.

– Vi har observert at det er få kvinnelige fiskere. Det var førsteinntrykket. Vi nevnte at vi burde ha gjort noe med det. Så balla det litt på seg, sier Kvernmo.

Adrenalinrush

Kvernmo påpeker at laksefiske er en mannsdominert sport.

Selv er han ikke fornøyd før det er like mange kvinner som menn i lakseelva.

– Vi er veldig for likestilling. Og det virker som vi kan bidra til likestilling til og med i lakseelva. Vi kjemper for en god sak her, sier han.

LEDIG PLASS: De to nybakte kompisene har plass i båten til et par heldige kvinner.

Hvorfor bør flere velge laksefiske som hobby? Dreyer og Kvernmo mener det er et hav av gode grunner.

– Det er helt fantastisk å sitte i båten og ro i noen timer. Vi får ro i sjela. Og så kan du få stor laks, sier Kvernmo.

– Adrenalinrush, legger Dreyer til.

Artig – uansett hva motivasjonen er

Oppdraget med å trekke ut to damer til en kveld i robåten, overlot Kvernmo og Dreyer til Anne Ovidie Hagerup. Hun eier Grande Gaard.

– Tror du det er fisking eller guttene som gjør at interessen har vært så stor?

– Jeg er stygt redd for at det er guttene. Men det er uansett artig, sier Hagerup.

Uansett motivasjon for å dra på turen, var gårdeieren rimelig sikker på at en slik fisketur ville gi mersmak.

– Jeg tror damene kommer til å komme tilbake.

Tirsdag ettermiddag fikk to kvinner en hyggelig beskjed som snudde opp ned på planene de egentlig hadde denne sommerkvelden.

– Jeg ble litt sjokkert over at jeg ble trukket ut, sier en av dem.

Visste ikke helt hva hun hadde vunnet

Inger Lise Brøndbo Kjølstad (33) ble daten til Jens Kvernmo.

Da han som ringte presenterte seg som Jens, skjønte hun at hun hadde vunnet.

– Men jeg visste ikke helt hva jeg hadde vunnet, sier Kjølstad, som er fra nabokommunen Høylandet.

Hun ble meldt på konkurransen av svigerinna si. For ja, hun er godt gift.

– For min del må jeg si det var laksefisket som fristet mest. Men for mange var det nok mannfolka, sier Kjølstad, som aldri har vært på laksefiske før.

Det hadde heller ikke Malin Johansen (22). Det var hun som fikk være med i båten til Isak Dreyer. Hun sier hun «ble litt sjokkert» over at hun ble trukket ut.

– Jeg hadde ikke trodd jeg skulle bli trukket ut til noe som helst, sier hun morgenen etter fisketuren.

Bedre fiskelykke neste gang

– Det var spennende, sier 22-åringen fra Namsos.

– Hva var det som var spennende?

– Det var først og fremst han jeg rodde med, ler hun.

Men, ble det fisk på de fire?

Niks.

De returnerte til land etter vel halvannen time, kalde og våte av regn, uten en eneste laks.

Men Kvernmo og Dreyer oppnådde det de håpet på.

– Jeg kan godt tenke meg å dra ut på laksefiske igjen, sier Johansen.

– Dette var ikke siste gang jeg dro ut for å fiske laks, understreker Kjølstad.

– Det er rolig når du er ute på vannet – du får en helt annen opplevelse av naturen. Det var en veldig fin opplevelse.