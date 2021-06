I natt starta laksefisket i flere av de norske lakseelvene. Tradisjonen tro var de ivrigste fiskerne i elva få sekunder etter at klokka ble midnatt.

– Det var helt rått. Det er sånn man drømmer om og håper skal skje, sier Svein Ove Nordsveen.

Han og en kamerat har brukt natta på å fiske i Namsen i Overhalla.

– Vi hadde rodd i en time. Da smalt det første gangen. Den var 11,6 kilo. En veldig fin fisk, sier Nordsveen.

Etter å ha halt den i land gikk de igjen ut i båten for å prøve lykken.

– Det gikk ikke mange minuttene før det smalt på en til på 21,6. Da var vi veldig fornøyde.

Innen natta var over hadde de to fått kvoten på to fisk hver.

– Da var vi så skamfulle over at det gikk så bra at vi gikk i land og slappa av.

Storlaksen på 21,6 kilo er den største engerdølen har tatt.

– Noe større fisk enn dette går nok ikke, tror jeg. Dette er en once in a lifetime opplevelse.

Svein Ove Nordsveen med sin livs fangst fra Namsen i natt. 21,5 kilo var storlaksen han dro i land. Foto: Privat

Spenning og natur

Det er ikke bare i Namsen sesongstarten har vært bra. Ifølge Fiskeavisen meldes det om gode fangster i flere elver rundt om i landet. En annen som har tatt sitt livs største fisk er klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

– Vi hadde sett laksen stå der ute, men den ville ikke ta sluken. Men plutselig så tok han og dro og dro og dro. Jeg kjente det var en stor og flott fisk. Og det var det, sier Rotevatn.

Laksen statsråden dro i land i Nausta i Naustdal var på 7,4 kilo.

I elva Rauma i Møre og Romsdal har stemninga i natt vært ekstra god. Elva har vært stengt for fiske siden midten av 80-tallet da det ble oppdaga lakseparasitter i den. Men i natt ble det igjen lov å fange fisk i elva.

Det setter Patrick Gimmestad Emblem stor pris på.

– Det handler om naturopplevelsen. Det å komme seg ut. Du står i elva med hvilepuls. Plutselig river det i og du står der med noe stort i enden. Da går du fra hvilepuls til makspuls på ett sekund, sier han.

Elver og vassdrag med flest fanga laks de siste fem åra:

Foto: SSB

Viktig med «kvalitetshaill»

I Namsen blir det nå en rolig dag på Nordsveen etter rekordfangsten. Fisket er best på natta og derfor blir det en rolig dag før han igjen skal ut og prøve lykken.

– Det må vel feires med litt saft, sier han.

Og han har selvfølgelig et godt råd for den som vil ta storlaksen.

– Det er viktig å ha godt haill før man drar. Men det må være kvalitetshaill om det skal bli noe, avslutter han.

Den som vet, den vet.