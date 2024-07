Opnar 16 stengde lakseelver – men fisket blir strengt regulert

I over to veker har 33 lakseelver sør for Nordland vore stengt for fiske.

Stenginga blei gjort av Miljødirektoratet etter at det var uvanleg lite laks i elvene.

No har direktoratet bestemt at 16 av elvene skal opnes for avgrensa fiske.

– Ei ny oppsummering av fangsttal og fisketeljingar viser at det framleis er naudsynt med ekstraordinære tiltak i laksefisket i elvane og fjordregionane frå Trøndelag og sørover, seier Raoul Bierach i Miljødirektoratet.

16 av dei 33 elvene Miljødirektoratet stengde for laksefiske, blir no opna for eit svært avgrensa fiske og med strenge betingelser.

Fisket blir open frå midnatt natt til torsdag 11. juli.

Her opnar laksefiske Av de 33 elvene som blei stengt for lakse- og sjøørretfiske frå klokka 24 natt til søndag 23. juni, opnar disse 16 for et svært avgrensa fiske frå midnatt natt til torsdag 11. juli: Agder: Tovdalselva, Otra, Mandalselva, Lygna.

Rogaland: Figgjo, Vikedalselva.

Vestland: Oselva, Daleelva, Gaula i Sunnfjorden, Åelva og Ommedalselva, Hjalma.

Møre og Romsdal: Korsbrekkelva.

Trøndelag: Nidelva, Stjørdalselva, Verdalselva, Namsenvassdraget inkludert Høylandsvassdraget og Sanddøla. Sjøområde stengt for laksefiske sidan 23. juni, som opnar for fiske med kilenot, lakseverp, stong og håndsnøre frå 13. juli: Trøndelag: Åfjord og Namsfjorden. Ukentlig fisketid med kilenot og lakseverp er måndag kl. 18 til onsdag kl. 18.

Streng gjenopning

Fiske i dei 16 gjenopna elvene vil bli strengt regulert.

– Vi har bedt den lokale forvaltninga om å kome med forslag til korleis elvefisket kan fortsette, seier Bierach.

– Det er litt variasjon. Nokre stader vil det bli fiska meir eller mindre som normalt, andre stader vil det bli eit mykje strengare regime.

Tiltaka Miljødirektoratet innfører varierer frå elv til elv. Det vil mellom anna vere grensar for kor store laks som kan bli fanga og kor lenge fisket vil vare.

Blanda mottaking

I Grong er stemninga blanda etter Miljødirektoratet sin avgjerd tysdag ettermiddag.

– Det er veldig fint at det no blir opna. Men det blir på et veldig avgrensa nivå, og berre i ei månad, seier Ola Seem, styreleiar i Namsevessdraget elveeigarlag.

Ola Seem er glad for at Namsen er ei av elvene som no blir delvis opna. Foto: Randi Wilsgård / NRK

Sjølv om han er glad for opninga, vil det vere grensar for kor store laks som kan bli fiska i vassdraget.

– Med tanke på innsiget som har vore kan det sjå ut som at vi har eit overskot på smålaks, og da er det vi kan ta ut.

– Og så er det skuffande at vi ikkje kan fiske lenger enn til 15. august.

Strammar inn i Finnmark

Nord for Trøndelag blir det normalt teke mest laks i elvane frå juli og utover i sesongen.

Tilstanden for laksen har vore betre i Troms og Vest-Finnmark enn i andre delar av landet.

Samstundes er det etter fleire år med svakt lakseinnsig i Varangerfjorden i Aust-Finnmark, førebels færre laks enn før, skriv Miljødirektoratet.

Laksefisket i sjø i Varangerfjorden blir derfor redusert frå fire til to dagar i dei resterande to vekene av sesongen i år.

I elvane som renn ut i Varangerfjorden med sidefjordar, blir laksefisket avslutta to veker tidlegare enn det som har vorte bestemt.

Jegerar og fiskarar positive til tiltaka

– Vi ser positivt på at utviklinga i innsiget av villaks i nokre område har betra seg i det siste, og at 16 elver kan gjenåpnes for fiske, seier Alv Arne Lyse i Noregs Jeger- og Fiskerforbund.

Samstundes er dei bekymra for situasjonen.

– Det er dramatisk at Gaula og Orkla, to av landets aller viktigaste elver for sportsfiske etter laks ikkje kan bli gjenopna.

Lyse peiker på at lakselus og rømt laks frå oppdrettsnæringa skaper problem for villaksen.

– Så kritisk som situasjonen er for villaksen må regjeringa handle.

Rapport før helga

På slutten av førre veke kom Norsk institutt for naturforsking (NINA) med ein ny rapport om tilstanden av laks i elvene.

– Situasjonen er alvorleg og viser at tiltaka om å stenge fisket i sjø og elv var naudsynt. Mange plassar vil det framover vere naudsynt med strenge tiltak.

Det sa seniorforskar Torbjørn Forseth til NRK fredag.

Rapporten frå NINA var basert på nye tellinger og data frå både dei stengde elvene og elver som framleis er opne for fiske.

Rapporten slo fast at lite mellomstor og storlaks svømmer opp elvene sør for Nordland.

Nord for Trøndelag er tilstanden meir varierande.

– Det ser betre ut i Troms og Vest-Finnmark enn andre delar av landet, men i Varangerfjorden er det så langt teikn som tyder på vesentleg mindre laks enn tidlegare, heiter det i rapporten.

Villaksen «nær trua»

Laksefisket i fjor var det dårlegaste nokosinne og fangsten av villaks sokk kraftig frå året før.

I 2022 blei det fanget 97.678 villaks av sportsfiskerne i norske lakseelver. Talet for 2023 var 70.593.

Villaksen er rødlista i Artsdatabanken og vurderast som «nær trua».

– No er det risiko for alvorleg skade på laksebestandane, og vi meiner derfor at vi må gjere tiltak, sa direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro då det blei klart at elvene blei stengt for fiske.

Ønsker strengare regulering

Stengde elver har skapt frustrasjon blant både laksefiskarar og elveeigarar som livnærer seg på lakseturisme.

Elveeigarar har mellom anna peikt på oppdrettsnæringa som ein årsak til at laksen uteblir i år. Dei meiner lakselus og rømt laks er ein trussel for villaksen.

Fleire har tatt til orde for at næringa må bli regulert strengare.