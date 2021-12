Ingrid ble stoppet på svenskegrensen: Hadde tatt feil type koronatest

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fra og med fjerde juledag har Sverige innført innreiseforbud fra alle land. Dersom du skal ta turen til nabolandet, må du vise til en negativ koronatest som ikke er eldre enn 48 timer.

Dette hadde ikke Ingrid Neverås Opheim fra Verdal fått med seg. Hun ble stoppet på grensen, med beskjed om at hun måtte snu.

– Jeg hadde tatt en hurtigtest, men det var ikke tilstrekkelig. Jeg har ikke fått med meg de nye innreisereglene, sier hun til NRK.

For å komme inn må man nemlig ha dokumentert negativ PCR-, TMA eller LAMP-test. Det er altså ikke nok å bruke selvtest.

– Nå må jeg teste meg på nytt før jeg eventuelt kan reise videre, sier Opheim, som har kjørt et godt stykke hjemmefra for å krysse grensa i Meråker i Trøndelag.

Tester kun sine egne

På teststasjonen i Meråker er Stig Meraker en av dem med ansvar. Han sier de avviser folk som ikke hører hjemme i kommunen.

– Vi skal kun teste egne innbyggere som ønsker å dra til hyttene sine i Sverige. Alle skal ha tatt en test i sin egen kommune før de reiser, sier han.

Dette er tydelig beskrevet på kommunen sine nettsider, men Meraker sier det likevel ringer mange for å høre hvilke muligheter de har.

For folk som trenger raske testsvar, kan turen til Sverige fort bli en dyr affære.

Stig Meraker befinner seg på teststasjonen i Meråker i Trøndelag. Foto: Morten Andersen/NRK

Dyre hurtigtester

Et av alternativene kan være å ta testen privat, men det vil koste deg.

Hos Volvat Medisinske Senter, en av de største private helseforetakene i Norge, koster en såkalt antigentest eller hurtigtest 1190 kroner.

Med en skriftlig attest øker prisen med 450 kroner. Altså 1650 kroner per person.

Mens en PCR-test, med svar innen tre timer, koster deg 2500 kroner.

I Stjørdal kommune i Trøndelag avviser de nå folk som vil testes før sverigetur.

Knappe ressurser

– Det å teste og bidra til å fylle ut skjema for friske nordmenn som skal til Sverige, kan vi ikke bruke ressursene våre på.

Det sier kommunedirektør i Stjørdal, Tor Jakob Reitan.

De som ber om test for å slippe inn i Sverige, sendes fra kommunen til private aktører. Der må de selvsagt betale selv.

Han er forberedt på stadig flere henvendelser fra folk som ønsker testing for dette formålet snart.

– Men det er ikke noe vits i det, fastslår Reitan.

Kommunedirektøren frykter økt smitte i tiden som kommer.

– Det er knappe helseressurser, og vi må spisse dem inn mot pandemibekjempelse nå fremover. Vi må rigge oss til en topp utover i januar, på testing og vaksinering, sier han.

De nye innreisereglene til Sverige gjelder fram til nyttårsaften. Foto: Morten Andersen/NRK

Gjør et unntak

Ingrid Neverås Opheim fra Verdal har flaks denne fjerde juledagen. I Meråker gjør de nemlig et unntak for henne – slik at hun slipper å kjøre direkte tilbake til Verdal.

– Det var veldig snilt. Jeg tror kanskje det har noe med at jeg reiser alene, sier hun.

Dersom den nye testen viser seg å være negativ, kan trønderen mest sannsynlig reise videre østover.

Det svenske innreiseforbudet gjelder til og med 31. desember, opplyser den svenske regjeringen.

Men det finnes unntak fra reglene. Godssjåfører, personer med oppholdstillatelse i Sverige og de som reiser av viktige familiære behov, slipper å vise test og dokumentasjon.