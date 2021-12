Fra midnatt må alle utenlandske statsborgere over 12 år teste negativt for covid-19 før innreise til Sverige.

Det gjelder selv om du er fullvaksinert.

For å komme inn til landet må man ha dokumentert negativ PCR/NAAT-test eller antigentest. Det er ikke nok å bruke selvtest.

De nye reglene gjelder også for folk som reiser på dagstur til Sverige for å handle.

Dette er de nye kravene:

Testene som godkjennes for innreise er enten antigentest eller PCR/NAAT-test.

Gjelder for dem som er 12 år eller eldre.

Testen skal være utført innen 48 timer før ankomst til Sverige.

Du må også legge frem testbevis med en rekke detaljer, som navn og fødselsdato på den som er testet.

Det betyr at testen må være tatt ved en godkjent teststasjon for at den skal være gyldig ved innreise til Sverige.

Det nye testkravet gjør at man ikke lenger må vise koronapass når man reiser inn til landet.

INGEN GRENSEHANDEL UTEN TEST: Nå må du ha negativ koronatest for å handle her, på Nordby-kjøpesenter ved Svinesund. Foto: Erik Johansen / NTB

Dyre hurtigtester

Men skal du ha testresultatet raskt, må du ta testen privat, og det kan koste deg.

Hos Volvat Medisinske Senter, en av de største private helseforetakene i Norge, koster en såkalt antigentest, eller hurtigtest, 1190 kr.

Med en skriftlig attest øker prisen med 450 kr. Altså 1650 kr per person.

Mens en PCR-test, med svar innen 3 timer, koster deg 2500 kr.

Unntak fra kravene

Enkelte grupper er unntatt fra disse nye innreisekravene. Blant dem er godssjåfører, personer med oppholdstillatelse, og personer som reiser på grunn av viktige familieanliggender.

Det svenske politiet har en fullstendig oversikt over hvem dette gjelder på sine nettsider.

For grensependlere er det tilstrekkelig med én negativ test i uken, samt gyldig koronapass, opplyser den svenske regjeringen.

Folkhälsomyndighetens siste scenarioer tyder på en økt spredning som kan bli omfattende i midten av januar.

Derfor iverksettes det nå flere midlertidige tiltak for å bremse smittespredningen, opplyser de.

