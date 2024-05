Det var knytt stor spenning til renteavgjerda frå den svenske sentralbanken, men eit stort fleirtal av økonomane både NRK og svenske medium har snakka med, var samde om at det var kutt som låg i korta onsdag.

Det er over åtte år sidan Riksbanken sette ned renta sist. Og no varslar sentralbanken at det kan kome ytterlegare to kutt i år.

– Om inflasjonsutsiktene står seg kan styringsrenta bli sett ned ytterlegare to gongar i andre halvår, går det fram av ei pressemelding.

Avgjerda gir jubel i Sverige.

– Der sett den – midt i rentekrysset! skriv seniorøkonom Robert Bergqvist i SEB på Twitter. Han legg til at rentekuttet både var etterlengta og sakna.

Riksbanksjef Erik Thedéen og Åsa Olli Segendorf, sjef for pengepolitikk i Riksbanken held pressekonferanse om den ferske svenske renteavgjerda onsdag. Foto: Ragnhild Vartdal / NRK

Dette skil Sverige frå Noreg

Korleis kan det ha seg at svenskane kan setje ned renta før Noreg? Kort samanfatta er det fordi det går dårlegare i den svenske økonomien:

Den underliggande prisveksten i Sverige, som er det sentralbankane helst ser på, var på 2,9 prosent i mars. I Noreg kom den inn på 4,5 prosent. Sentralbankane ønskjer at prisveksten skal vere kring 2 prosent.

Fleire er arbeidslause i Sverige enn i Noreg. Arbeidsløysa i Sverige er på 8,3 prosent, medan den i Noreg ligg på rundt 3,9 prosent, ifølgje tal frå statistikkbyråa.

Sjølv om det er ganske flat utvikling i norsk økonomi (bruttonasjonalprodukt), er det enda lågare aktivitet i den svenske økonomien

Dei svenske fagforeiningane gjekk i fjor med på eit lønnsoppgjer som gav dei svekka kjøpekraft. Det svenske frontfaget gjekk med på ein toårig avtale, med på ein lønnsvekst på 4,1 prosent i fjor og 3,3 prosent i år. Til samanlikning landa frontfaget i Noreg i år på 5,2 prosent.

Den svenske krona gir haudebry

Valutastrateg i Nordea, Dane Cekov, seier at signala om to ytterlegare rentekutt i år er noko mindre enn det marknaden hadde sett føre seg.

– Problemet for Riksbanken er den svake krona, som igjen henger saman med høge renter i USA og ein sterk dollar, skriv han i ein SMS.

Ganske likt som i Noreg altså.

Valutastrateg Dane Cekov i Nordea. Foto: Benjamin Danielsen / NRK

– Dersom Riksbanken set ned renta langt meir enn den amerikanske og europeiske sentralbanken, så ville det truleg gitt ein enda svakare svensk krone og høgare importert prisvekst på sikt, skriv Cekov.

Etter renteavgjerda klokka 09.30 ser ein at den svenske krona svekka seg mot både dollar, euro og dels norske kroner.

Riksbanken skriv også at nettopp den svake svenske krona utgjer ein risiko for at prisveksten vil kunne stige igjen.

Cekov meiner at ved å signalisere to, og ikkje fleire rentekutt til i år, så prøver Riksbanken å legge seg meir på linje med forventingane om kutt frå den europeiske sentralbanken (ECB). Det er venta at ECB vil kutte renta tre gonger med start i juni.

ECB har ansvar for å setje renta for alle landa som har euro som valuta.

– Deilig nyheit

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank1 SR-Bank meiner det svenske rentekuttet er ei deilig nyheit.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank1 SR-Bank. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det viser at etter lang tid med inflasjon og rentehopp, er det endeleg eitt land rundt oss som sett ned renta.

– Dette gir eit håp også her heime. Det gjer at norske folk og bedrifter er eitt steg nærare rentekutt i Noreg, ifølge Knudsen.

Men han peiker på ein viktig detalj.

– I dag vil nemleg den svenske krona truleg svekke seg – og dermed dra ned også den norske krona sidan vi er naboland som ofte blir sett på som noko av det same.