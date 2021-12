Kommuneoverlege ut mot test-misforståelse

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Testingen er ganske utfordrende for tiden.

Det sier kommuneoverlege i Trondheim, Tove Røsstad.

Akkurat nå er det ikke bare-bare å få tak i en hurtigtest. Dessuten er det svært presset kapasitet ved St. Olavs hospital for analyser av PCR-tester.

– Folk tester seg mye – noe som for så vidt er bra. Men vi må prioritere nå, sier Røsstad.

To grupper prioriteres

De siste fire dagene har 1140 personer i Trondheim kommune testet seg for korona med PCR-test. 357 personer testet positivt. Det er delta-varianten som dominerer.

11 koronapasienter er innlagt på St. Olavs hospital. To er i respirator.

De som prioriteres for PCR-testing slik situasjonen er nå, er folk med symptomer eller som skal teste seg ut av karantene.

– Noen vil teste seg fordi de skal reise et sted, eller fordi de skal besøke besteforeldre. De synes det kan vært kjekt med en test for sikkerhets skyld, forklarer Røsstad, og legger til at du kan droppe testen så lenge du er frisk og rask.

– Dra til bestefar om du ikke har symptomer, sier hun.

Det samme gjelder om du for eksempel skal i familiesammenkomst. Enkelte «krever» negativ hurtigtest før selskapet, noe som bidrar til at det blir vanskeligere og vanskeligere å få tak i slike når du faktisk har behov.

I tillegg forteller Røsstad om en misforståelse som brer om seg.

Karantene eller isolasjon?

Misforståelsen handler om karantene versus isolasjon.

Karantene betyr at du har vært i en risikosituasjon. Du kan teste deg ut av karantene. Denne gruppen blir altså prioritert når det kommer til testing.

Folk som er smittet, skal være i isolasjon i seks dager. På den sjuende dagen kan du avslutte isolasjonen – så lenge du har vært feberfri uten febernedsettende medisin i ett døgn.

– Noen misforstår og tror de skal teste seg ut av isolasjon også. Det skal du ikke, understreker Røsstad.

Kommuneoverlege i Trondheim, Tove Røsstad. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Kommunen blir stadig kontaktet av folk som vil bestille test for å teste seg ut av isolasjonen på sjette eller sjuende dag.

– Dette er helt unyttig bruk av PCR-tester og hurtigtester, fastslår Røsstad.

Har du hatt koronaviruset i kroppen, kan PCR-testen dessuten vise positivt resultat i hele tre måneder etter at du først ble smittet. Men dette betyr ikke at du er smitteførende.