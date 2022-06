Hvordan leve lengst mulig? Måten du tenker på kan spille en stor rolle

En god latter forlenger livet, sies det. Men hvor mye sannhet er det i det velkjente ordtaket?

Kanskje mer enn du tror.

Forskerne fra USA mener i alle fall å ha funnet bevis for at optimister har større sjanse for å leve lenge. Eller veldig lenge. Altså i over 90 år.

Fulgte 160.000 kvinner

Forskere ved Harvard i USA har samlet inn og analysert data fra nesten 160.000 kvinner i alderen 50 til 79. De er fulgt i opp mot 26 år.

– Vi sammenlignet deres innledende nivåer av optimisme med hvor lenge de levde, forklarer doktorgradsstipendiat Hayami Koga til NRK.

Optimisme er evnen til å se lyst på livet, og troen på at alt vil ordne seg på beste vis. Deltakerne i studien måtte blant annet svare på flere spørsmål. Hvordan forholder de seg til fremtiden i usikre tider? Og tror de stort sett at flere gode enn dårlige ting vil skje med dem?

Koga påpeker at forskning på sunn aldring stort sett har dreid seg om å finne risikofaktorer for sykdom og tidlig død.

– Vi har alltid vært på utkikk etter «ting å skylde på». Det har vi nok lært mye av, men jeg mener det er viktig også å begynne å se på det positive.

I en tidligere studie har hun og kolleger sett linken mellom langt liv og optimisme, men bare i en avgrenset gruppe mennesker.

Det spesielle med den ferske forskningen, er det store etniske og kulturelle mangfoldet blant deltakerne. Resultatet tyder på at fordelene med optimisme gjelder på tvers av gruppene.

– Jeg håper å dele funnene med mange, slik at folk blir klar over de potensielle fordelene med optimisme.

Tar optimister sunnere valg?

Forskerne var nysgjerrige på om optimisters lange liv har en indirekte sammenheng med sunnere livsstilsvalg. Som mer trening og balansert kosthold. Og mindre drikking og røyking.

De mener å ha funnet ut dette kan ha en effekt, men at andre faktorer er vel så viktige.

– Vi må erkjenne at sosiale og strukturelle faktorer påvirker optimisme. For noen er det vanskeligere å være optimistiske, sier Koga.

Men optimisme kan læres, understreker hun. Les videre for å få tips! 🤗

Lykkeforsker Ragnhild Bang Nes er begeistret over funnene.

Verdien av optimisme

Seniorforskeren i Folkehelseinstituttet sier studien fremstår omfattende og solid.

– Sammenhengene mellom optimisme og levealder er uavhengige av depresjon, pessimisme og negativ affekt. Det er noe unikt med optimisme og positiv affekt. Det impliserer at det å fremme optimisme og positive opplevelser og følelser har en viktig funksjon. Funnene viser veldig tydelig verdien av optimisme: Flere leveår med god funksjon, sier Nes.

Sånn sett tror hun samfunnet vil tjene på å fremme optimisme.

– Det kan skje via arbeidsmarkedstiltak, studietiltak, livsmestringsfag på skolen eller med arenaer for kultur og sosiale møter, foreslår Nes.

Hun mener politikerne har en jobb å gjøre. Det er Harvard-forsker Hayami Koga enig i.

Samtidig påpeker de begge at hver og en av oss kan gjøre egne tiltak.

Psykolog og lykkeforsker Ragnhild Bang Nes. Foto: Astrid Waller

3 øvelser for å bli mer positiv

Optimisme kan funke som en slags motgift mot stress, sier Nes:

– Når vi har gode opplevelser, er aktive, mestrer og bidrar, skiller vi ut gode hormoner og nevrotransmittere. Disse gir oss følelser av trygghet, glede og velvære, og kan direkte hemme effektene av stresshormoner.

Les også: Nå er det vitenskapelig bevist: Det er kult å være snill

For å ta ut vårt optimistiske potensial, sier hun vi bør rette en lyskaster mot det som er positivt i hverdagen. For eksempel med denne konkrete øvelsen:

– Når du legger deg om kvelden, tenk på tre ting som gikk bra den dagen, og hvorfor. I de fleste liv skjer gode ting. Men de forsvinner lett i kaoset av hverdagssysler, kjedsommelige rutiner og sørgelige, utfordrende og vanskelige ting.

Hva med å starte allerede i kveld? Nes sier dette kan bli en vane på lik linje med tannpussen.

Hayami Koga er fan av rutinen. Hun praktiserer den selv.

– Det kan være små ting. Som at du drakk god kaffe, eller at noen smilte til deg på gata.

Hun anbefaler også disse øvelsene:

Skriv takkebrev 💌

Skriv brev om hva du er glad og takknemlig for.

Du trenger ikke å gi det til noen – det velger du selv. Effekten av øvelsen skal være vel så god uansett.

Drøm om din lyse fremtid 🔮

Finn ut hva som er «ditt beste liv» og hva som skal til for å komme dit.

Også her foreslår hun å ta pennen fatt for best effekt.

Noe av det viktigste med øvelsen er å bruke tid på å forestille deg at dette faktisk er livet ditt.

Studien ble publisert i Journal of the American Geriatrics Society i forrige uke.