Urovekkende funn etter karantenekontroller

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har ennå ikke vært på ett tilsyn der alt har vært greit.

Ordene tilhører miljøsjefen i Trondheim kommune, Hans Fredrik Kvitvang.

Sist uke ble det kjent at Trondheim kommune har ansatt tidligere politibetjenter for å sjekke bo- og karanteneforholdene til utenlandske arbeidere i byen.

Etter noen få dager der de har fått gjennomført ti tilsyn, kaller de funnene urovekkende.

Vil vurdere anmeldelser

– Jeg hadde forventet å finne arbeidere som faktisk var i karantene som det er opplyst om, sier Kvitvang.

Men tilsynene som så langt er gjennomført, viser flere brudd på karanteneforholdene.

Dette er noen av funnene som er gjort:

Nye arbeidstakere som kommer inn i brakker der folk allerede sitter i karantene som medfører at arbeidere som er ute av karantene igjen vil bli satt i karantene

Utenlandske studenter som bor sammen med utenlandske arbeidere

Flere saker der det også mistenkes sosial dumping

– Når vi finner noe, driver vi først og fremst med å informere på stedet. Så velger vi å etterkontrollere for å se om de har fulgt retningslinjene vi kommer med gjennom informasjon. Gjør de ikke det, må vi vurdere å anmelde til politiet.

IKKE OVERRASKET: Kommunedirektør Morten Wolden sier han ikke er overrasket over funnene. Han forventer også at mer blir avdekket. Foto: Stein Lorentzen / NRK

Forventer mer

Flere av de som har brutt bo- og karanteneforholdene blir nå flyttet til karantenehoteller.

– Vi visste at det var mye grums, sier kommunedirektør Morten Wolden.

Han er nå glad for at kommunen tok steget med å lage en egen arbeidsgruppe.

Nå vil også teamet bli oppbemannet, og Arbeidstilsynet har også vist interesse for å bidra i prosjektet på et eller annet vis.

– Vi visste at dette var et område som vi ble nødt til å ta tak i, og nå ser jeg at miljøenheten har et godt grep om dette. Jeg forventer at det blir avdekket flere tilsvarende forhold i tiden som kommer.

– En kjempeutfordring

– Dessverre som forventet, sier Steinar Krogstad som nestleder i Fellesforbundet.

Fellesforbundet er det største fagforbundet i privat sektor, og har lenge vært opptatt av saken.

De er ikke overrasket over funnene som er gjort. Han sier mange utenlandske arbeidere må ordne egen overnatting, noe som gjør at de leter etter billigst mulig løsning.

– Dermed er de interessert i å bo så tett som mulig for å få ned kostnadene. Dette er en kjempeutfordring.

KJEMPEUTFORDRING: Steinar Krogstad i Fellesforbundet mener funnene dessverre er som forventet. Foto: Willy Hage / NRK