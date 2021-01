Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Nå kan jeg bidra med noe samfunnsnyttig.

Det var den første tanken 61 år gamle Gunnar Sanne fikk da han mottok en telefon søndag kveld.

Forespørselen var om han kunne tenke seg å bruke sin kompetanse til å hjelpe Trondheim kommune. Det tilbudet, syntes Sanne hørtes givende ut.

– Dette handler om kommunikasjon og å rettlede mennesker.

Skal sjekke boforholdene

Trondheim kommune har i samarbeid med Fellesforbundet bedt tidligere politibetjenter om å sjekke bo- og karanteneforholdene til utenlandske arbeidere i Trondheim.

Grunnen er at kommunen ofte mottar tips om at karanteneforholdene ikke er gode nok.

Gunnar Sanne har jobbet i over 20 år i politiet, men sluttet i 2002. I ettertid har han også hatt andre typer oppdrag.

Da denne muligheten kom, måtte han bare si ja. Han mener tiltaket kan gi mindre smitte, og mener politibetjenter er flinke i møte med folk.

– Vi har jobbet med mennesker i alle mulige situasjoner. Jeg tror folk er litt usikre og trenger hjelp og veiledning.

BOR I BRAKKER: Mange utenlandske arbeidere må bo på adskilte rom i brakker når de kommer til Norge. Dette er fra brakkebyen til Vard Langsten i Vestnes. Nå vil Trondheim kommune dra rundt og sjekke forhold på lignende brakker i byen. Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Mener mange bryter karantenereglene

– Vi ser at vi har en utfordring med innreise til landet. Mange går i karantene og har karanteneforhold som ikke er gode nok. Det vil si at de ikke har separate kjøkken og bad.

Det sier kommunedirektør i Trondheim, Morten Wolden.

Seks tidligere politibetjenter skal fra torsdag morgen utføre tilsyn og kontroller på steder der utenlandske arbeidere bor når de kommer til byen.

– Vi må jakte litt i det nyetablerte innreiseregistret for å se hvor de bor. Før har vi agert på tips, men nå må vi også drive oppsøkende virksomhet for å være trygge på at de har gode nok karanteneforhold, så de ikke smitter hverandre.

ØNSKER BEDRE KONTROLL: Kommunedirektør Morten Wolden, sier tiltaket kan føre til mindre smitte. Foto: Stein Lorentzen / NRK

Vil ha myndighetspersoner i jobben

– Vi har en erfaring med at folk er i karantene og smitter hverandre, sier kommunedirektøren.

Før jul var det mye smitte i Trondheim. En del av smitten har kommet fra utlandet. Nå håper Wolden tiltaket vil bedre situasjonen ytterligere.

– Hvis vi får avdekt tidlig at det ikke er gode nok forhold, og får plassert de på karantenehotell, så er det mye større sjanse for at de unngår smitte og at de får gjennomført karantene og testing på en god måte.

Wolden mener også det er et viktig poeng med å ha tidligere politibetjenter til å gjøre jobben.

– Vi erfarer at det trengs myndighetspersoner i en slik type dialog, for da er det lettere å få folk til å forstå alvoret.

For lite ressurser

Fellesforbundet mener manglende ressurser til Arbeidstilsynet nå blir veldig tydelig når de ikke er i stand til å følge opp smittevernregelverket de er pålagt fra regjeringen.

– Vi har påpekt ressursmangel hos Arbeidstilsynet i flere år. Vi har regelmessig spilt inn krav om større bevilgninger ifm. statsbudsjettene, skriver nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet i Trondheim i en e-post til NRK.

De oppfordrer nå lokale tillitsvalgte, verneombud og medlemmer om å sende inn tips på brudd på smittevernreglene og innkvartering. Dette er tips de vil gi til arbeidstilsynet og Trondheim kommune.

Ikke uanmeldt besøk

Innreiseregisteret viser at 3.352 personer har reist inn til Trondheim fra nyttår og frem til i nå.

Det er Arbeidstilsynet som til vanlig tar slike oppdrag, men kommunedirektør Wolden sier de ikke har kapasitet. Det vil ikke bli uanmeldte besøk.

– Så vi tar en telefon og ber om å få komme på besøk for å se hvordan de har det.

Wolden mener er glad for at tidligere politibetjenter har takket ja.

– Det er folk som har erfaring og som er flinke til å snakke med folk.