Har aper humor? Nye studier viser at de erter og kødder med hverandre.

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Forskere har funnet tegn på humoristisk oppførsel hos aper, noe som kan bety at forutsetningene for humor utviklet seg for mer enn 13 millioner år siden.

Studien analyserte ulike sosiale interaksjoner blant apene, inkludert lek, mild trakassering og provoserende oppførsel.

Forskerne identifiserte 18 ulike typer ertende atferd, inkludert det å dingle med gjenstander i en annens synsfelt og å trekke i hverandres hår for oppmerksomhet.

Biolog Helene Axelsen, som jobber med aper, bekrefter at hun har sett lignende oppførsel i praksis.

Forskerne forklarer at denne lekne ertingen har unike egenskaper, og er en mer ensidig aktivitet der mottakeren til en viss grad er passiv.

Forsker Isabelle Laumer sier at denne oppførselen kan bidra til å teste sosiale grenser og skape gjensidig glede, noe som potensielt kan styrke forholdet mellom skøyeren og mottakeren.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Har du noen gang prikket noen på skulderen, og idet de snur seg rundt så bare later du som ingenting? Deretter gjentar du hele greia og ler litt for seg selv.

Om dette er god humor kan kanskje diskuteres, men en form for humor er det.

Og nå har forskere funnet ut at dette ikke er unik oppførsel for oss mennesker.

For ved å studere ulike videoer av bavianer, orangutanger, sjimpanser og gorillaer, har de sett at alle de menneskelignende apene gjør det samme.

Dette kan bety at forutsetningene for humor utviklet seg for mer enn 13 millioner år siden.

Evolusjon-tidslinje Ekspander/minimer faktaboks Ma = millioner år siden / Ka = tusen år siden før 7 Ma : Splitt mellom menneske og sjimpanse

: Splitt mellom menneske og sjimpanse 7 Ma: Sahelanthropus

Sahelanthropus 6 Ma: Orrorin

Orrorin 5,8 Ma : Eldste Ardipithecus

: Eldste Ardipithecus 4,4 Ma: Yngste Ardipithecus

Yngste Ardipithecus 4,2 Ma: Eldste Australopithecus

Eldste Australopithecus 2,6 Ma: Eldste steinredskaper (Oldowan-kulturen)

Eldste steinredskaper (Oldowan-kulturen) 2,5 Ma: Eldste robuste Australopithecus

Eldste robuste Australopithecus 2,4 Ma: Eldste kjente Homo-fossil

Eldste kjente Homo-fossil 1,8 Ma: Første Homo erectus utenfor Afrika

Første Homo erectus utenfor Afrika 1,5 Ma: Eldste håndøkser

Eldste håndøkser 1,4 Ma: Eldste bål

Eldste bål 1,2 Ma: Homo erectus i Europa, siste Australopithecus

Homo erectus i Europa, siste Australopithecus 800 Ka: Homo heidelbergensis

Homo heidelbergensis 600 Ka: Splitten mellom forfedrene til neandertalerne og moderne mennesker

Splitten mellom forfedrene til neandertalerne og moderne mennesker 200 Ka: Homo sapiens

Homo sapiens 100 Ka: Første Homo sapiens utenfor Afrika (Israel)

Første Homo sapiens utenfor Afrika (Israel) 40 Ka: Homo sapiens i Europa

Homo sapiens i Europa 27 Ka: Neandertalerne forsvinner Kilde: Historien om oss, Torfinn Ørmen

Vi starter å kødde som babyer

Spøk er en viktig del av den menneskelige interaksjonen. Det vitner om sosial intelligens.

Erting har mye til felles med spøk, og leken kan sees på som en kognitiv forløper til spøk, skriver forskerne bak den nye studien.

De første formene for denne typen oppførsel blant oss mennesker, dukker opp allerede før vi har lært å snakke. Vi begynner å spøke i en alder av åtte måneder.

Da erter spedbarn blant annet foreldrene sine ved å tilby dem en gjenstand, for så å trekke den tilbake. (Nok en gang kan man jo diskutere hvor god humor dette er ...)

Men at også aper har den samme utspekulerte formen for ertende leking er nå dokumentert for første gang blant ulike grupper.

Denne orangutangen blir lugget av en annen ung ape i flokken. Foto: BOS FOUNDATION BPI

Å ape som en ape

Forskerne analyserte ulike sosiale interaksjoner blant apene. Dette kunne være alt fra lek til mildt trakasserende eller provoserende oppførsel.

De så spesielt på hva dyrene gjorde, hvordan de beveget kroppene sine, ansiktsuttrykk og hvordan motparten reagerte.

De vurderte også hva intensjonen til den ertende parten kunne være, og lette etter bevis for at denne atferden var rettet mot et spesifikt mål.

Blant alle de store apeartene fant forskerne tegn på humoristisk oppførsel. De identifiserte til sammen 18 ulike typer ertende atferd.

Disse inkluderte blant annet å dingle med gjenstander i en annens synsfelt. Å slå eller prikke en annen ape på kroppen og forskerne så gjentatte ganger at aper dro i hverandres hår for oppmerksomhet.

Her kan du se ulike videoer av aper som kødder med hverandre. Du trenger javascript for å se video. Her kan du se ulike videoer av aper som kødder med hverandre.

Apestreker blant sjimpansene

Helene Axelsen er biolog og ansatt ved Dyreparken i Kristiansand.

Hun er ikke overrasket over det forskerne nå kan bekrefte.

– For meg som jobber med aper er det ikke overraskende. Spesielt sjimpanser, som lever mange sammen i flokk, bruker mye tid på å leke, erte og tulle med hverandre.

– Har du eksempler?

– Den ene sjimpansen vår tuller mye med dyrepasserne. Han fyller munnen med vann og later som ingenting, men når man kommer i nærheten spytter han vannet i ansiktet på dyrepasseren. Og den synes helt tydelig at det er morsomt, sier biologen.

Helene Axelsen er biolog i Dyreparken i Kristiansand. Hun jobber daglig med aper. Foto: Privet

Fleipete apekatt

I motsetning til lek, som man vet foregår blant dyr i hele dyreriket, har denne lekne ertingen unike egenskaper, forklarer forskerne.

Først og fremst er det en mer ensidig aktivitet, der mottakeren til en viss grad er passiv.

I en fjerdedel av observasjonene så forskerne at apa som ble ertet, responderte.

– For meg var det fascinerende å finne ut hvor både hvor målrettet og tilsiktet denne oppførselen er. Apene viste også tegn til respons, noe som indikerer at de er interessert i reaksjonen til den andre.

Det sier forsker bak studien, Isabelle Laumer, til NRK. Hun er ansatt ved Max Planck Institute i Tyskland.

Laumer forklarer videre at man tidligere kun har studert aggressiv erting og lek blant de store apene, og at dette er første gang man systematisk har sett på lekende erting og humor.

Men kan man forklare hvorfor aper tyr til denne oppførselen?

Laumer har ikke svaret, men sier at for menneskebarn så kan denne oppførselen bidra til å teste sosiale grenser. Og at det også er med på å skape gjensidig glede, og dermed potensielt styrke forholdet mellom skøyeren og mottakeren.