Klokken 18:33 torsdag skriver politiet på X at brannhelikopteret har startet slukkingen.

Brannvesenet har kontroll på brannen.

Det skal ikke være fare for spredning, men det er fortsatt mye røyk i området.

Røyk observert av flere

– Det er flere meldere fra både øst og sørsiden av fjellet som har ringt inn og meldt om røyk, sier vaktleder Marius Sandnes i 110-sentralen Midt-Norge.

Man ser røyken fra begge sidene av fjellet. Foto: Anne E. Nygård

Røyken ble observert på fjellet Oldskora i Lysøysundet i Ørland kommune.

Drone og skogbrannhelikopter ble sendt ut med en gang meldingene kom inn til 110-sentralen Midt-Norge.

Vanskelig å komme til

– Det er ulendt terreng i området og det er ikke noe bilvei der heller. Derfor ble det sendt ut brannhelikopter, sier operasjonsleder i politiet Else Stokkebø.

Nærmeste bilvei ligger omtrent 5,5 kilometer fra der røyken ble observert.

– Området er også veldig bratt, vi kan derfor ikke bruke firhjuling heller, sier Sandnes i 110-sentralen Midt-Norge.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap avgjorde torsdag å satte inn ekstra beredskap med et helikopter på Værnes, og ett på basen i Sauda/Voss fra 3. mai til 6. mai.

Fra Gjølga er det mye røyk over fjellet. Foto: Anne E. Nygård

Lukter brent

Anne E. Nygård befant seg torsdag ettermiddag ved Olden i Lysøysundet. Hun fortalte at det luktet brent i hele området.

– Det er ikke noe tvil om at det brenner godt, det er et stort teppe av røyk over fjellet, forteller hun.

Det skal ha vært store søyler med røyk som kommer frem bak Oldskora.

Det er uvisst hva som er grunnen til brannen.