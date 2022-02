Det er en pågående debatt – og fagfolk blir ikke enige:

Kan dyr vise en form for empati med likesinnede? Hjelper de hverandre uten å tjene noe på det?

Ja, kanskje.

Det mener i alle fall forskere bak en ny studie på sjimpanser i Afrika.

For første gang har de observert en oppførsel man aldri har sett blant arten tidligere, og det kan være et tegn på medfølelse eller noe som ligner empati.

Forskningen er publisert i tidsskriftet Current Biology.

Flyvende insekter og ei hjelpsom mor

Selve prosjektet startet i 2019. Det har foregått i den afrikanske nasjonalparken Loango. Målet var i utgangspunktet å studere relasjoner mellom sjimpansene, hvordan de jakter, bruker verktøy og kommuniserer.

Det var under disse observasjonene at en av de frivillige på prosjektet, Alessandra Mascaro, ble vitne til en spesiell seanse.

Denne scenen utspilte seg mellom en apemor kalt Suzee og hennes sønn Sia:

Etter et basketak med en annen sjimpanse hadde Sia fått et åpent sår på foten sin, og dette såret drev Suzee og undersøkte.

Plutselig grep hun tak i et flyvende insekt, puttet det i munnen, trykte det sammen og la det døde dyret på det åpne såret til sønnen. Dette gjentok moren tre ganger.

Seansen gjorde forskerne nysgjerrige. Og i løpet av de neste 15 månedene så de lignende oppførsel ved 19 ulike anledninger. Flere av disse tilfellene innebar også at dyrene hjalp hverandre med å behandle sår.

Ny oppdagelse

Forskerne selv mener de har vært vitne til en form for medisinsk behandling. Fra tidligere er det dokumentert at både elefanter, bjørner og bier kan behandle egne skader.

Man vet også at sjimpanser spiser ulike blader som har kjemiske egenskaper for å drepe tarmparasitter.

– Men dette er det første registrerte tilfellet av at dyr bruker animalske stoffer, altså insekter, for å behandle åpne sår. Vi visste at de spiste insekter, men ikke at de brukte dem til slike ting.

Det sier Simone Pika til AFP. Hun er en av forskerne på studien og professor ved Universitetet Osnabrücks i Tyskland.

Pika mener sårbehandlingen og hjelpen sjimpansene ga hverandre, ikke ble gjort for egen vinning.

Bildet viser med de røde ringene hvordan sjimpansene fanger insekter i lufta og legger dem på sårene sine. Foto: Fra studien/Simone Pika

– Dette er overraskende

Aaron Sandel er en antropolog ved Universitetet i Texas. Han mener arbeidet og oppdagelsen er interessant.

– Det at apene tar hånd om sine egne ved å bruke et slags verktøy, er veldig sjeldent. Dette er med på å dokumentere den sosiale atferden blant sjimpanser, og det er interessant å spørre om empati er involvert, sier han til New York Times.

Simone Pika tror apene utvilsomt gjør det for å hjelpe hverandre.

– Under disse seansene får ikke hjelperne noe i retur. Det virker som de gjør det kun for å bedre velferden hos den sårede. Dette overrasker oss.

Forskerne vet fremdeles ikke hvilket spesifikt insekt dyrene bruker.