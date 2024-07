Slangedrama i hagen: – Jøss, hva er dette?

• Tom Kristoffersen og hans kone ble vitner til en buorm som prøvde å svelge en stor padde i hagen deres.

• Buormen, som var rundt en meter lang, hadde hodet til padda i munnen, men padda klarte å kjempe seg fri.

• Zoolog Petter Bøckman forklarer at buormen ikke er giftig, og at padda sannsynligvis vil overleve så lenge den ikke ble svelget helt.

• Bøckman anser buormen som et nyttedyr som også spiser mus, og utgjør ingen trussel for mennesker da den ikke er giftig som huggormen.

• Både buormen og padda er fortsatt i hagen, og det er uklart om padden vil overleve et nytt angrep.

