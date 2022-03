En dag for rundt 150 millioner år sia rusla Dolly rundt i Montana i dagens USA. Hun eller han, for vi veit ikke kjønnet til Dolly, kjente det begynte å klø litt i halsen.

Det tok ikke lang tid før snørra begynte å renne. Dolly var blitt sjuk.

Ny oppdagelse

Det er aller første gang forskere har funnet bevis for at dinosaurer som gikk på land kunne ha sjukdommer som ligner på forkjølelse. Studien er publisert i Scientific Reports.

– Når jeg veit hvor mye snørr det kan være i en liten femåring, så da må det være noen liter i denne langhalsen.

Det sier paleontolog Lene Liber Delsett som jobber ved Universitetet i Oslo.

Hun forteller at forskerne har brukt det de veit om sjukdommer hos fugler og reptiler og sammenligna det med beinrestene til Dolly.

– Vi har alle opplevd de samme symptomene. Hosting, pustebesvær, feber og så videre. Og her er en 150 millioner år gammel dinosaur som sannsynligvis følte seg like dårlig som alle gjør når vi er sjuke, sier forsker Cary Woodruff til CNN.

Dinosaurene hadde ikke papir å snyte seg i, men det kom sannsynligvis mye snørr ut av nesene deres. Foto: Helene Wille Lund / NRK

Fra før av veit vi at dinosaurer hadde flere sjukdommer som vi mennesker har. For eksempel kreft, gikt og noe som ligna på tuberkulose, men dette er noe nytt.

Sk ader i halsen

Woodruff og kollegene oppdaga nemlig at det var noe unormalt med nakkebeina til Dolly.

De tok CT-bilder, og fant ut at Dolly sannsynligvis har hatt en luftveisinfeksjon som kan ha spredt seg videre til skjelettet.

– Grunnen til at de trur det er luftveissjukdom, og ikke kreft eller noe sånt, er fordi man tror at langhalsdinosaurene må ha hatt en spesiell form for pusting, som ligner på dagens fugler, sier Delbekk ved UiO.

Ligner litt på fugler

Blant annet var knoklene til dinosaurene veldig lette, og delvis fylt med luftsekker.

– Det er nok ganske kjipt med luftveisinfeksjon hvis store deler av kroppen din er et ganske omfattende respirasjonssystem med både luftsekker og lunger, sier Delebekk.

Men forskerne klarer ikke helt finne ut om Dolly døde av «forkjølelsen» eller ikke.