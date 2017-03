Frykter dårligere behandlingstilbud for ruspasienter ved St. Olav

Utredningsavdelinga for rusavhengige ved Lade behandlingssenter legges ned og siste pasient er behandlet. Nå tar St. Olav hospital over pasientene, men de tillitsvalgte ved sykehuset er redde for at avdelingen ikke er godt nok forberedt.

Kenneth Sandmo Grip, foretaktstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund ved St. Olavs Hospital. Foto: Pål Haugbro / NRK

– Så lenge dette ikke er diskutert med de ansatte, og deres representanter, så har jeg ingen forutsetning til å vite noe om dette, men det vi har fått greie på gjennom media og de ansatte på Blå Kors, gjør at jeg frykter at de ikke er det, sier Kenneth Sandmo Grip, foretaktstillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund ved St. Olavs Hospital.

Dårlig informert

May Kristin Pedersen som er hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund ved St. Olavs Hospital er skuffet over at ledelsen fortsatt ikke har drøfta saken med de tillitsvalgte ved sykehuset.

May Kristin Pedersen, hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund ved St. Olavs Hospital, mener de tillitsvalgte ikke har fått nok informasjon om overflyttingen av pasientene. Foto: Pål Haugbro / NRK

– Jeg synes jo at dette er noe som burde ha vært snakka om, i og med at det er en ny type pasientgruppe som skal inn i klinikken. Hvis forutsetningen i klinikken, altså at du er nødt til å være motivert for å bli rusfri, skal være gjeldende, så er jeg redd for at det er pasienter som ikke vil få et godt nok behandlingstilbud, sier hun.

Motivasjon til å slutte å ruse seg har ikke vært et krav til behandlingen i utredningsavdelinga ved Lade behandlingssenter. Her har man vært opptatt av å finne årsaken til at pasientene begynte å ruse seg.

– Tilbudet vil bli videreført

Ledelsen ved sykehuset sier på sin side at de skal videreføre utredningsbehandlingen.

– St. Olav i likhet med andre enheter i regionen, har hele tiden drevet med utredning. Det er ikke sånn at man kun har hatt et tilbud om behandling, men også et godt tilbud om utredning. Det vil selvfølgelig bli videreført etter første april, sier Kristin Smedsrud, klinikksjef ved klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs Hospital.

Hun er ikke enig i at dette er en ny type pasienter for sykehuset.

– Kravet til motivasjon for å få behandling og utredning endres ikke etter 1. april. De pasientene som har fått utredning og behandling ved Lade behandlingssenter vil få det samme tilbudet ved andre enheter etter 1. april, sier Smedsrud.

Vil ha saken opp på Stortinget

Bekymringen for pasientene deles også av kommunalråd for KrF i Trondheim, Geirmund Lykke.

Kommunalråd for KrF i Trondheim, Geirmund Lykke, mener at uenigheten om hva som er best for pasientene tyder på at overflyttingen til St. Olav må ettergås. Foto: Morten Andersen / NRK

– Det er åpenbart, når det er så sterk faglig uenighet om gruppa får et fortsatt godt tilbud, så er det jo all grunn til å ettergå det nøye. Jeg forstår det sånn at det tilbudet som St. Olav gir i dag er til pasienter som har en mye høyere grad av motivasjon for å bli rusfri enn det tilbudet som nå legges ned på Blå Kors, sier han.

Nå ønsker Geirmund Lykke at saken skal tas opp på nytt på Stortinget.

– Jeg ønsker å be stortingsrepresentanten vår i helsekomiteen på Stortinget om å se på saken. Jeg synes også det er rart at dette vedtaket er gjort når vi vet at et samlet storting har bedt helseministeren om å sørge for at den ideelle sektorens andel av helse- og velferdsoppgavene i landet skal økes. Og her går man jo stikk i strid når man overtar oppgaver fra ideell sektor til St. Olav, sier Lykke.