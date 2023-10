Torsdag morgen fortsetter aksjonene mot Regjeringens håndtering av vindkraftanlegget på Fosen i Trøndelag.

De er utenfor Statkraft i Lysaker hvor de blokkere inngangen. Politiet er også på stedet.

Statkraft sier til NRK at de sender hjem de ansatte.

– Vi har sendt ut melding til våre ansatte om at de kan bruke hjemmekontor i dag, Geir Fuglseth, talsperson for Fosen Vind

– Tjener seg søkkrike

Det har gått to år siden Høyesterett slo fast at tillatelsen til å bygge kraftverket var ugyldig, fordi det bryter med samenes rettigheter.

Aksjonistene sier de vil ansvarliggjøre alle som har noe med saken å gjøre.

– Og er det noen som har sluppet unna ganske lett, så er det de selskapene som tjener seg søkkrike på dette menneskerettighetsbruddet.

Det sier Elle Nystad, leder for Norske Samers Riksforbunds ungdomsorganisasjon (NSR-U) til aksjonistene tidlig torsdag morgen.

Leder i NSR ungdom, Elle Nystad og leder i Natur og ungdom, Gina Glyver gjør seg klare til å dra til Statkraft i Lysaker for å blokkere inngangen der. Foto: Håkon Mudenia / NRK

Aksjonistene krever at inntektene vindselskapene tjener på vindkraftanlegget øremerkes til å reparere og levere landområdet tilbake til reindriften på Fosen.

– Selskapene tjener rått på å menneskerettighetsbruddet på Fosen og en god del av disse pengene ruller inn til staten gjennom Statkraft, sier Ella Marie Hætta Isaksen i en pressemelding.

Greta Thunberg er ventet å komme rett til Statkraft klokken 10, sammen med svenske aksjonister fra klimabevegelsen Fridays for Future.

Les også: Aksjonistene er fjernet fra Stortinget

Statkraft sier de forholder seg til Olje- og energidepartementet bestemmelser for hva som skjer videre i saken.

– Nå har departementet stadfestet at konsesjonen som ligger sier at vi kan produsere så lenge saken pågår, inntil det har kommet et nytt vedtak. Vi har hatt normal produksjon i den tiden, sier Fuglseth.

Geir Fuglseth er pressetalsperson for Fosen Vind, Statkraft. Foto: Statkraft

Sperret Karl Johans gate

Tidlig onsdag morgen startet demonstrasjonene utenfor Stortinget, hvor etter hvert flere hundre personer møtte opp.

De sperret av Karl Johans gate ved å sette opp flere lavvoer langs gaten, og «omdøpte» den til Elsa Laulan gæjnoe.

– Vi har flyttet inn på Elsa Laulan gæjnoe, og vi flytter oss faen ikke, sa Ella Marie Hætta Isaksen.

Onsdag kveld ble lavvoene flyttet fra Karl Johan til Eidsvolls plass på grunn av brannsikkerhet.

NRK forklarer Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen? Bla videre Brukes som beiteområde Sørsamer har brukt fjellområdet Roan og Storheia på Fosen som vinterbeite for rein siden før 1500-tallet. 2010: Får tillatelse til å bygge i området I 2006 melder Statkraft Development AS interesse for å bygge vindkraftanlegg i området. Søknaden blir godkjent i 2010 og det blir gitt konsesjon til utbyggingen. Denne konsesjonen klages på, men stadfestes likevel av Olje- og energidepartementet i 2013. 2014: Spilles inn i rettsystemet Saken spilles inn i rettsystemet for behandling. Sør-Fosen sitje og Nord-Fosen siida mener utbyggingen vil ødelegge viktige beiteområder for reinsdyr og dermed krenke samers rett til kulturutøvelse. 2016: Starter utbygging Likevel starter arbeidet med å bygge anlegget i juni 2016. Selv om saken ikke er ferdig behandlet i rettsystemet har staten gitt utbygger tillatelse til å starte arbeidet tidlig. Det blir investert 11 milliarder kroner i prosjektet. 2018: FN ber om byggestans FN ber Norge om å stanse utbyggingen på Storheia til saken er avklart i rettssystemet. Staten tar dette ikke til følge og driften av vindturbinene starter i 2020. 2021: Knusende dom i Høyesterett I 2021 slår en enstemmig Høyesterettsdom fast at utbyggingen av anleggene på Fosen krenker samenes rett til kulturutøvelse. Konsesjonene blir kjent ugyldige fordi utbyggingen bryter med FN-konvensjonen. 2022: Vil beholde anlegget Til tross for dommen fortsetter driften av anlegget på Fosen. I 2022 sender regjeringen et brev til Sametinget hvor de sier de har et mål om å beholde både vindkraft og reindrifta på Fosen. Les mer om Fosen-dommen her Forrige kort Neste kort

Nektet å forlate Stortinget

På formiddagen satte 20 aksjonister seg ned i vandrehallen på Stortinget, og joiket i protest. Samtidig pågikk spørretimen i stortingssalen, og lyden hørtes helt inn i salen.

Rødt hadde invitert aksjonistene inn som gjester, men da besøkstiden gikk ut klokken 12.00 ba de dem om å forlate vandrehallen.

De nektet de, og tok av seg besøkslappene.

– Den eneste måten å få oss ut herfra er ved makt, så vi forbereder oss nå på overnatting, sa Ida Helene Benonisen.

Aksjonistene satt inne i vandrehallen på Stortinget i flere timer før de ble båret ut av politiet ved 20-tiden. Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Stortinget ba etter hvert politiet om hjelp til å få fjernet aksjonistene, noe de ikke ville gjøre med en gang.

– Vurderingen politiet foreløpig legger til grunn, er at de beskrevne konsekvenser for Stortinget, foreløpig ikke er tungtveiende nok til å hjemle maktbruk fra politiets side, skrev de i en uttalelse torsdag kveld.

Etter at aksjonistene gav beskjed om at de ikke ville fjerne seg fra Stortinget, varslet politiet i 20-tiden at aksjonistene ville bli fjernet.

Fjerner demonstrantene fra Stortinget Du trenger javascript for å se video. Video: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Utenfor sto blant annet Ella Marie Hætta Isaksen, som var preget av det hun var vitne til:

– Noe av det sterkeste jeg, og vi, kommer til å oppleve i våres liv, sa hun.

Politiet varslet at de ikke vil anmelde dersom aksjonistene holdt seg rolig når de ble båret ut i Akersgata, på baksiden av Stortinget.