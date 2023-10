Loga sámegillii.

Hundrevis av aksjonister har allerede møtt opp utenfor Stortinget. De har «omdøpt» Karl Johans gate til Elsa Laula geaidnu, og setter opp lavvoer.

– Vi har flyttet inn på Elsa Laulas geaidnu, og vi flytter oss faen ikke, sier Ella Marie Hætta Isaksen.

Onsdag starter de nye demonstrasjoner mot Regjeringens håndtering av vindkraftanlegget på Fosen i Trøndelag.

To år siden dommen falt

– Unge samers tillit til staten er på bristepunktet, skriver Natur og Ungdom i en pressemelding.

I 2021 slo Høyesterett fast at tillatelsen til utbygging var ugyldig, fordi det krenker samenes rettigheter.

Da det i februar hadde gått 500 dager siden dommen falt, ble det holdt demonstrasjoner i Oslo i over en uke. Det har også blitt demonstrert ved 600 og 700 dager.

– Nå har det altså gått nesten to år, eller 730 dager siden Fosen-dommen falt. Fortsatt er ingen løsning i sikte, skriver Natur og ungdom i pressemeldingen.

Det er varslet store demonstrasjoner i Oslo sentrum onsdag. Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Det er satt opp busser fra Bodø, Trondheim og Bergen, slik at folk fra flere steder i landet kan være med. Greta Thunberg kommer også for å være med på aksjonen sammen med svenske aksjonister fra klimabevegelsen Fridays for Future.

– Vi støtter den kampen som aksjonistene fører for å holde trykket oppe for å synliggjøre at det er et pågående menneskerettighetsbrudd i Norge, som har vart i to år, sier Leif Arne Jåmå, leder for Sør-Fosen sijte.

NRK forklarer Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen? Bla videre Brukes som beiteområde Sørsamer har brukt fjellområdet Roan og Storheia på Fosen som vinterbeite for rein siden før 1500-tallet. 2010: Får tillatelse til å bygge i området I 2006 melder Statkraft Development AS interesse for å bygge vindkraftanlegg i området. Søknaden blir godkjent i 2010 og det blir gitt konsesjon til utbyggingen. Denne konsesjonen klages på, men stadfestes likevel av Olje- og energidepartementet i 2013. 2014: Spilles inn i rettsystemet Saken spilles inn i rettsystemet for behandling. Sør-Fosen sitje og Nord-Fosen siida mener utbyggingen vil ødelegge viktige beiteområder for reinsdyr og dermed krenke samers rett til kulturutøvelse. 2016: Starter utbygging Likevel starter arbeidet med å bygge anlegget i juni 2016. Selv om saken ikke er ferdig behandlet i rettsystemet har staten gitt utbygger tillatelse til å starte arbeidet tidlig. Det blir investert 11 milliarder kroner i prosjektet. 2018: FN ber om byggestans FN ber Norge om å stanse utbyggingen på Storheia til saken er avklart i rettssystemet. Staten tar dette ikke til følge og driften av vindturbinene starter i 2020. 2021: Knusende dom i Høyesterett I 2021 slår en enstemmig Høyesterettsdom fast at utbyggingen av anleggene på Fosen krenker samenes rett til kulturutøvelse. Konsesjonene blir kjent ugyldige fordi utbyggingen bryter med FN-konvensjonen. 2022: Vil beholde anlegget Til tross for dommen fortsetter driften av anlegget på Fosen. I 2022 sender regjeringen et brev til Sametinget hvor de sier de har et mål om å beholde både vindkraft og reindrifta på Fosen. Les mer om Fosen-dommen her Forrige kort Neste kort

Pågår mekling mellom partene

I mars innrømte statsminister Jonas Gahr Støre at det pågår menneskerettighetsbrudd på Fosen, og aksjonistene øynet håp for at det kunne bli fortgang i saken.

Reindriftsutøverne i området og utbyggeren av anlegget startet i mai forhandlinger ført av Riksmekleren med håp om å komme fram til en minnelig løsning. Disse forhandlingene pågår fortsatt, og det er uklart hvordan det går.

– Ellers har det ansvarlige departementet og regjeringen for øvrig sittet helt stille uten selv å sørge for et eneste umiddelbart eller langsiktig tiltak for å følge opp Høyesterettsdommen, skriver Natur og ungdom i pressemeldingen.

Mange aksjonister har allerede møtt opp utenfor Stortinget. Foto: Javad Parsa / NTB

Olje- og energiminister Terje Aasland sier at det beste vil være om de involverte partene kommer fram til en løsning sammen.

– Vi har fortsatt håp om at meklingsprosessen vil kunne føre frem til en minnelig løsning i saken. Det vil være det beste for alle parter, sa han til NRK tidligere denne uken.

Riksmekler Mats Ruland sier at det er grunnlag for å fortsette meklingen. Det har vært flere møter og er planlagt nye.

– Det er veldig vanskelige spørsmål å løse, og interesser som har stor betydning for alle parter, sier Ruland.

Mihkkal Hætta og Ella Marie Hætta Isaksen står utenfor Stortinget i september. Hætta satte opp en lavvo utenfor, som han har sovet i siden. Foto: NRK

– Går for sakte

Mihkkal Hætta var en av dem som demonstrerte ved Olje- og energidepartementet i februar.

Han mener at samene har vært tålmodige lenge nok, og at arbeidet med saken går for sakte.

– Jeg håper at de tar en beslutning om at menneskerettighetsbruddet ikke kan pågå lenger, og at de velger å rive vindturbinene på Fosen. Jeg håper på fortgang i saken. Nå går det for sakte, sa han til NRK i september.

Norges institusjon for menneskerettigheter (Nim) mener at det kan være et nytt brudd på menneskerettighetene at Regjeringen har brukt så lang tid.

– Ikke å reparere et brudd på menneskerettigheter, kan innebære et brudd i seg selv, sier direktør Adele Matheson Mestad i en pressemelding.