– Vi har vanskelig for å feste tillit til Statsadvokatens avgjørelse og har derfor anket henleggelsen inn for Riksadvokaten for en ny vurdering, skriver foreldrene Ingunn Hagen og Dan Yngve Jacobsen i en pressemelding.

Odin André Hagen Jacobsen fra Skaun ble meldt savnet av foreldrene etter at han ikke kom heim fra en bytur i Trondheim i november 2018.

Det ble igangsatt omfattende søk etter tenåringen. Etterforskningen har pågått i fire år.

11. januar i år henla statsadvokaten saken som intet straffbart forhold.

– Trondheimspolitiets etterforskning har etter vårt syn ikke vært god nok og har ikke gitt et godt fundert svar på hva som skjedde denne søndags morgenen for vel fire år siden, skriver foreldrene i pressemeldingen.