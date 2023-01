Statsadvokatene henlegger Odin-saken

– Vi er selvfølgelig skuffet, sier far til Odin, Dan Yngve Jacobsen.

Odin André Hagen Jacobsen (18) fra Skaun ble meldt savnet av foreldrene etter at han ikke kom heim fra en bytur i Trondheim i november 2018.

Det ble igangsatt omfattende søk etter tenåringen. Etterforskningen har pågått i fire år.

– Vi hadde håpet at statsadokvaten la mer vekt på de innspillene vi har gitt til etterforskningen og ville beordre en ny etterforskning på en del punkter. Vi vet per dags dato ikke hva som har skjedd med Odin, sier Jacobsen.

– Statsadvokatene i Trøndelag har ved beslutning av 11. januar 2023 henlagt saken hvor Odin André Hagen Jacobsen har vært savnet siden 18. november 2018. Saken er henlagt som intet straffbart forhold.

Det skriver Trøndelag Statsadvokatembetene i en pressemelding onsdag.

Dan Yngve Jacobsen er skuffet etter at statsadvokat i dag henla forsvinningssaken om sønnen Odin. Foto: Morten Andersen / NRK

Mener han havnet i sjøen

– Politiet har lagt til grunn at Odin er død. Etter statsadvokatenes gjennomgang av det omfattende etterforskningsmaterialet er dette den eneste logiske forklaringen på at Odin ikke er funnet. Statsadvokatene legger derfor til grunn at Odin ikke lengre er i live, skriver de videre i pressemeldingen.

De mener at det mest sannsynlige hendelsesforløpet er at Odin har havnet i sjøen natt til 18. november 2018 der han sist ble observert på Brattøra Pir 2.

Kan anke avgjørelsen

Det fremstår som usannsynlig at han frivillig skal ha forsvunnet, idet sentrale gjenstander som pass, mobil og pengebok lå igjen på Brattøra Pir 2.

– At det ikke er et livstegn fra ham i løpet av de fire årene det har gått etter forsvinningen, underbygger at han ikke er i live lengre.

Saken kan klages inn til Riksadvokaten.

– Vi må ta en runde med våre støttespillere og diskutere det, sier Dan Yngve Jacobsen.