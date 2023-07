Odin André Hagen Jacobsen frå Skaun i Trøndelag har vore sakna sidan 17. november i 2018. Etter fire år med etterforsking, valte politiet i fjor å legge bort saka. Dei meiner bevisa ikkje tyder på at noko kriminelt skal ha skjedd.

NRK har fått innsyn i politietterforskinga. Mellom anna viser denne at mange av vitna som er avhøyrde i saka, høyrer til eit heilt spesielt miljø, som består av naturistar og menn som har sex med ukjende menn.

Dette «cruisingmiljøet» opererer to ulike stader i Trondheim: Nede ved hamna i sentrum og på eit område ved innsjøen Jonsvatnet. Ved begge desse områda er det funne eigendeler som høyrde til den sakna 18-åringen.

Men etterforskinga har ikkje avdekka noko som tyder på at Odin sjølv var ein del av cruisingmiljøet.

Dette er saka: Odin forsvant i Trondheim Foto: Privat Ekspander/minimer faktaboks Odin André Hagen Jacobsen (18) fra Skaun i Trøndelag vart meld sakna av foreldra, etter at han ikkje kom heim frå ein bytur i Trondheim i november 2018.

Politiet etterforska forsvinninga i over fire år.

11. januar 2023 la Statsadvokaten i Trøndelag bort saka og meiner det ikkje har skjedd noko straffbart. Foreldra til Odin anka avgjerda til Riksadvokaten, men fekk ikkje medhald.

Politiet har lagt til grunn at Odin er død. Statsadvokaten meiner dette er den einaste logiske forklaringa på at Odin ikkje er funnen.

Det mest sannsynlege er at Odin har hamna i sjøen natt til 18. november 2018 der han sist vart sett på videokamera, på Pir 2 i Trondheim havn.

NRK har fått innsyn i politidokumenta frå saka.

Møtestader for sex med framande

NRK har gått gjennom omtrent 190 av avhøyra som er gjort i saka. Av desse dreier 128 seg om personar som har besøkt Jonsvatnet.

Her starta politiet ei skjult kameraovervaking av ein parkeringsplass for å sjå kven som brukte turområdet. Bilnummera vart brukte til å finne fram til personane.

Denne overvåkinga starta etter at ein person i 2019 fann eigendeler som viste seg å stamme frå den sakna. Tinga var forsøkt påtent. Funnet vart kjent gjennom NRK seinare på hausten etter at alle vitna var avhøyrde.

Ein god del av vitna viste seg å tilhøyre eit miljø av naturistar, solbadarar, eller menn som hadde sex med menn eller framande kvinner i eit område ved vatnet.

I avhøyr vart dei aktuelle vitna vist bilete av dei utbrende gjenstandene, blant annet ein Nike-sko og eit par øyretelefonar. Dei fekk spørsmål om både desse og Odin. Mange av vitna nemnde også namn på andre dei visste besøkte Jonsvatnet eller hamneområdet i sentrum for å møte andre menn.

Inne i skogen ved Jonsvatnet vart restar av mellom anna øyretelefonen og den eine skoen funne i eit utbrent bål. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Sist sett 18. november i 2018

Odin tok eit bilete av seg sjølv då han var på eit treningssenter i Trondheim laurdag 17. november i 2018. Dette vart funne på mobilen hans. Tolv timar etter forsvann han.

Det aller siste overvåkingsbiletet av Odin vart tatt nede på hamna - på Pir 2 - klokken 06.00 dagen etter.

Like i nærleiken vart fleire av tinga hans funne dei neste par vekene. Mellom anna treningsklede, ein sko, pass, bankkort og mobil.

Då politiet greidde å gjenopprette videofiler frå overvakinga på staden, var det viktig å finne kven som hadde vore på hamna tidleg denne sundags morgonen.

Gjenstandar fotografert av politiet etter at dei var sorterte ut frå funnstaden. Nede til høgre skoen, til venstre øyretelefonen. Ei Dobbeldusj-såpe bakerst til høgre. Dei andre tinga er deodorant, hårbørste, lita såpe, ein matboks og ei drikkeflaske Foto: Politiet

Vanskeleg å sjekke alibi

Dei fleste som besøkjer hamna med mål om å treffe andre menn, kjem hit i bilar.

Bomvegpasseringar inn og ut av Trondheim og mobiltelefon med Google Maps-lokasjon plasserer ein god del av vitna andre stader enn hamna den aktuelle morgonen.

Men ein del av vitna bur innafor bomringen. Andre har ikkje påslått mobilsporing på Google Maps.

N.N har sagt til vitnet at han har snakket med politiet og at han hadde fått vite at det

hadde blitt gjort funn på Jonsvatnet. Frå politiavhøyr med vitne





Andre igjen har ikkje bombrikke på bilen sin. Nokre seier i avhøyr at dei var heime i lag med kone eller sambuar, men vedkomande er ikkje avhøyrde.

Sidan det var gått åtte månader sidan Odin forsvann, var det naturleg nok svært vanskeleg for vitna å hugse kvar dei var 18. november.

Gjennomgangen av avhøyra viser at mange støtta seg til avtaler lagra på mobilen, bilete som viste dei hadde vore andre stader, tekstmeldingar og liknande.

Pir 2 i Trondheim. Raude markeringar er der Odin er sett på kameraovervaking. Gult markerer stader der eigedelar er funne. Foto: Politiet

– Ingen grunn til meir etterforskning av alibia

NRK har spurt statsadvokat Kaia Strandjord om korleis ho vurderer mangelen på alibi hos fleire av vitna i Odinsaka.

Strandjord svarer på e-post:

Det er ikke informasjon om vitner fra saken som gir grunnlag for å iverksette ytterligere etterforskning for å avklare alibi. Vitner er kontrollert opp mot DNA (samtykkebasert), bompasseringer, historikk i politiets registre, kjente knytninger til Odin (register og samtalelogg/kontaktliste fra Odin sin telefon) og kontrollerbare opplysninger i avhør.

Om bompasseringar kan vere nok til å utelukke ein person, svarer statsadvokaten:

Generelt vil ikke bompasseringsdata alene være et sikkert alibi siden det finnes muligheter for å omgå dette. En alibikontroll vil derfor være en samlet vurdering basert på all informasjon i saken. Herunder avhør, elektroniske spor, video, kriminaltekniske spor mm. Samtidig vil man også vurdere blant annet kapasitet og kjente moduser basert på historikk og motiv.

Andre vitne vart mindre interessante etter tilståiinga frå den sikta, skriv statsadvokaten:

Utover i saken har man også avklart hvem som fraktet tingene til Odin til Jonsvatnet. Dette gjør også andre vitner mindre interessante da det ikke er noen kjente knytninger mellom Odin og noen i cruisingmiljøet.

Statsadvokat Kaia Strandjord meiner det ikkje har skjedd noko straffbart i Odinsaka. Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Sentral person i miljøet

Ein sentral person i miljøet både ved Jonsvatnet og på hamna blir nemnd av minst sju vitne.

Av omsyn til fare for identifisering, nemner ikkje NRK meir frå vitnemåla deira enn at dei brukar uttrykk som «snarsint» og «frampå» om mannen. Alle nemner også bilen personen køyrer. I politiavhøyr fortel mannen at han ikkje var på hamna den aktuelle morgonen. Kvar han var, kan han ikkje hugse, så lenge etterpå.

Han blir heller ikkje kalla inn til nytt avhøyr for å bli konfrontert med det dei andre vitna fortel om korleis han står fram for dei.

Om talet på personar som oppsøkjer hamneområdet på leit etter andre menn, seier han ifølgje resymeet frå politiavhøyret:

Det kan være snakk om ca. 100 personer som oppsøker Piren. Han selv har noe kontakt med ca. 40 av disse, de han anser som skikkelige. Frå politiavhøyr med vitne

Ein annan sentral person i miljøet hugsar heller ikkje kvar han var tidleg sundag morgon. Men han avviste å ha noko med Odinsaka å gjere. Vedkomande har seinare gått bort.

Mange av vitna gir uttrykk for at det er ubehageleg å bli innkalla til avhøyr fordi dei ikkje er opne homofile.

Ein seier han oppsøkjer Jonsvatnet utan å avtale med nokon på førehand:

Vitnet har ikke avtalt å møte folk der (på ei nettside for homofile, journ.merknad), det er fordi han ikke er åpen homofil Frå politiavhøyr med vitne

Ingen av dei 128 som er avhøyrde om tilknytinga si til Jonsvatnet seier dei har sett gjenstandane i skogen der.

Siste bilete av Odin i sentrum frå kamera i Fjordgata klokka 05.39 18. november. Foto: Politiet

Fakta: Feilinformasjon om «mørklegging» av hamna Ekspander/minimer faktaboks Då Odin sine ting vart funne på hamna tolv dagar etter at han vart meldt sakna, ønska politiet å få opptaka frå alle overvakingskamera på hamna.

Trondheim havn sa da at dei da måtte måtte «mørklegge» eller «svartlegge» hamna slik at båttrafikken måtte stoppast. Det ville krevje mykje vakthald ved båtane, og dermed utgifter, for å halde trafikken i gang. Sidan opptaka automatisk vart overspelte etter sju dagar, var det også liten sjanse for å finne gamle opptak, meinte ekspertar som politiet rådførte seg med.

Dokument frå etterforskinga som NRK har fått innsyn i, viser at ei mørklegging ikkje ville ha vore så dramatisk og kostnadskrevjande som det vart gitt inntrykk av i kommunikasjonen mellom hamna og politiet. Trondheim havn mener likevel at dei ikkje feilinformerte politiet.

Då hamna bytte servarar i februar 2019, fekk politiet tilgang til alle opptaka og starta med å gjenopprette dei. Det var her dei fann bileta av Odin og av den kvite bilen.

Foreldra til Odin meiner politiet gjorde for lite for å sikre seg kameraopptaka tidlegare.

Påtaleansvarleg for Odinsaka, Hans Vang, har tidlegare tatt sjølvkritikk på at politiet stolte for mykje på eksterne dataekspertar då dei vurderte sjansen for å gjenopprette videomateriale frå Trondheim havn.

Kjelde: Dokument frå politietterforskinga / NRK

Forklarte seg falskt

Ein person har vore sikta i Odinsaka for falsk forklaring.

I første avhøyret i 2019 fekk han sjå bilete av tinga som vart funne ved Jonsvatnet. Han sa han ikkje kjende til desse. Han nekta for å vere interessert i «cruisingmiljøet».

I mars 2020 bad politiet føraren av ein kvit bil på hamna melde seg, men utan hell. Bilen ryggar inn på same staden der Odin sist var sett seks timar tidlegare sundagsmorgon. Et tips frå publikum førte politiet til mannen som året før hadde vore inne til avhøyr.

Mannen vart pågripen i august 2020 og sikta for falsk forklaring. I avhøyr tilstod han raskt at han hadde fjerna ting frå hamna.

Blant tinga han tok var øyretelefonane til Odin, sa den sikta. Sikta sa han hadde fått panikk då han like etter skjønte at det kunne vere Odin sine ting fordi dei var omtalt i media.

Sikta fortalde at det hadde skjedd mykje trist i livet hans i åra før. Då han vart innkalla til avhøyr i 2019 var han langt nede. Derfor greidde han ikkje å snakke sant om tinga han hadde tatt frå hamna.

Siktede var langt nede, og han klarte ikke å si det. Han har slitt tungt siden han ikke har vært ærlig med politiet. I dag har siktede «sagt det». Siktede beklager at innrømmelsen kom i dag, og ikke for et år siden. Sikta for falsk forklaring i Odinsaka 19.august 2020

Samanfatninga av avhøyret viser at mannen ikkje kunne gi ei god forklaring på kvifor han tok ein sko, eit handklede og eit par såper. Handkledet brann han i peisen heime. Dei andre tinga freista han å brenne ved Jonsvatnet ved hjelp av bensin.

I avhøyret sa han også at han hadde vore litt med i «cruisingmiljøet», som han avviste i det første avhøyret.

Ein mann ryggar inn ved staden der Odin er sett seks timar tidlegare. Mannen vart sikta for falsk forklaring etter å ha vedgått å ha tatt ting med seg til Jonsvatnet og brent dei. Videoen vart publisert av politiet i mars 2020. Du trenger javascript for å se video. Ein mann ryggar inn ved staden der Odin er sett seks timar tidlegare. Mannen vart sikta for falsk forklaring etter å ha vedgått å ha tatt ting med seg til Jonsvatnet og brent dei. Videoen vart publisert av politiet i mars 2020.

– Det var den. Det var den jeg brann opp

Odin hadde eigedelane sine i ein blå treningsbag. Då sikta blir vist bilete av bagen i avhøyret i 2020, utbryt han spontant:

–Det var den (peker på den blå bagen). Det var den jeg brann opp, står det i avhøyret.

Ein tilsvarande bag som den Odin hadde. Den er ikkje funnen. Det er heller ikkje den sennepsgule jakka han hadde på seg kvelden han forsvann. Foto: Privat

Men det er ingen spor av bagen i «bålet» på Jonsvatnet. Politi med hundar undersøkte eit stort område utan å finne den. Odin hadde også eit par Hoka joggesko i bagen, heller ikkje det er funne.

Det vart sett i gang ei eiga etterforsking av mannen. Huset hans vart ransaka, mobil, PC og annan digital kommunikasjon vart gjennomgått. Bilen han selde i 2019 vart grundig undersøkt for spor av blod og DNA.

Politiet konkluderte med at han ikkje var på hamna morgonen då Odin var der. Dei gjenoppretta opptaka viser at ingen var i nærleiken av Odin på hamna sundagsmorgon.

Ein plastpose med treningsbuksa til Odin vart funne ved nokre pallar 10 dagar etter forsvinninga. Oppe på ein pall låg den eine skoen hans. Foto: Politiet

Fakta: Fleire bileigarar avhøyrde Ekspander/minimer faktaboks I tillegg til mannen som vart sikta for falsk forklaring, har politiet avhøyrd fleire av eigarane av andre bilar som er sett på kamera på hamna.

Mannskap på båtar som låg til kai er også avhøyrde.

Vitna gjekk med på å ta DNA-test for å bli utelukka frå mistanke. Ingen av prøvene gav treff på til dømes treningsbuksa til Odin. Den vart funnen i ein plastpose på hamna same dagen som passet og mobilen hans.

Eit ukjent mannleg DNA vart funne på buksa. Men det er vanleg at til dømes klede inneheld DNA frå andre som klesplagget har vore i kontakt med.

Kjelde: Dokument frå politietterforskinga

Skoen til Odin som vart funnen oppe på ein pall hamna. Den andre delvis utbrent i skogen ved Jonsvatnet. Foto: Politiet.

Spora sluttar på hamna

Tidlegare har NRK skrive om den siste kvelden til Odin og byturen i Trondheim. Innsynet i etterforskinga som NRK fekk, viser at Odin vart truga kort tid før han forsvann. Dette kjende ikkje foreldra hans til.

Dei har tidlegare sagt til NRK at Odin kanskje la seg til å sove på hamna like etter klokka seks på morgonen og at nokon kom dit.

Den blå bagen ber han tett inntil seg på brystet på alle bileta som er funne av han denne kvelden.

En veit ikkje om Odin hadde avtala å møte nokon på hamna i Trondheim. Spora etter 18-åringen sluttar på Pir 2, meiner politiet.

Foreldra hans har tidlegare sagt til NRK at dei er «ganske sikre» på at sonen er utsett for noko kriminelt.

NRK har snakka med fleire av dei anonyme vitna som er nemnde i saka. Nokre har ikkje svart.

Fakta: Odin sin telefon og ei parfymeflaske Ekspander/minimer faktaboks Odin sin mobil gjekk tom for straum kvelden før.

Ved ein vegg på Pir 2 på hamna i Trondheim vart telefonen funnen ti dagar seinare. Den låg nederst i ein stabel under litt lauv. Øvst låg passet, så bankkortet og busskortet hans.

Ei parfyme som Odin hadde i bagen er ikkje funnen.

Ei tilsvarande flaske parfyme fann politiet i den nye bilen til mannen som var sikta for falsk forklaring.

Undersøkingar om når parfymen var produsert, viser at «det er usannsynlig at dette beslaget har tilhørt Odin» står det i politirapporten.

Kjelde: Dokument frå politietterforskinga

Dykkarbåten til brannvesenet i søk ved Pir 2 november 2018. Foto: Morten Karslen / NRK