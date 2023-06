Odin skal ha vorte truga kort tid før han forsvann

Natt til 18. november 2018 forsvann Odin André Hagen Jacobsen etter ein bytur i Trondheim.

Politiet meiner han har hamna i sjøen ved Trondheim hamn, men at det ikkje har skjedd noko straffbart.

NRK har fått innsyn i politidokumenta i Odin-saka og kan no fortelje kva vitna som var i lag med Odin den kvelden har forklart.

Dette er saka: Odin forsvant i Trondheim Foto: Privat Ekspander/minimer faktaboks Odin André Hagen Jacobsen (18) fra Skaun i Trøndelag vart meld sakna av foreldra, etter at han ikkje kom heim frå ein bytur i Trondheim i november 2018.

Politiet etterforska forsvinninga i over fire år.

11. januar 2023 la Statsadvokaten i Trøndelag bort saka og meiner det ikkje har skjedd noko straffbart. Foreldra til Odin anka avgjerda til Riksadvokaten, men fekk ikkje medhald.

Politiet har lagt til grunn at Odin er død. Statsadvokaten meiner dette er den einaste logiske forklaringa på at Odin ikkje er funnen.

Det mest sannsynlege er at Odin har hamna i sjøen natt til 18. november 2018 der han sist vart sett på videokamera, på Pir 2 i Trondheim havn.

Fleire trugsmål knytt til narkotikakjøp

Odin tok bussen frå treningssenteret til Studentersamfundet i Trondheim 17. november 2018. Der møtte han etter avtale kameraten «Sigurd». Planen var å leige eit hotellrom og ta LSD.

Det skal Odin ha fortalt til ein annan kamerat same dagen.

På busshaldeplassen stod også fire andre unge menn som Odin ikkje var budd på å møte.

Ein av dei skal Odin ha vore redd for.

I tida før 17. november fortalde Odin at han skulda mannen pengar for narkotikakjøp.

Det skulle vere snakk om 500 kroner.

Dette går fram av fleire vitneavhøyr som politiet gjorde i etterforskinga.

Minst to gonger den hausten dukka personen opp då Odin var ute og køyrde bil. Vedkomande freista å kome seg inn i bilen, men Odin greidde å kome seg unna.

Odin varsla politiet, som noterte dette i loggen til Operasjonssentralen:

Odin er melder og sitter i en bil sammen med N.N. (namn på kamerat). Sier de blir forfulgt av en annen bil. Skjedde i forbindelse med at melder skulle møte ei jente. Plutselig kom en gutt og banket på ruta på bilen og villet inn. Tror jenta kjente melder. Vet ikke hvorfor gutten oppførte slik. Etter kort tid forklarte Odin at bilen var borte. Beskriver bilen som en stor hvit stor (namn på bilmerke) som har fulgt etter melder Frå operasjonslogg

Ved eit anna høve oppdaga Odin mannen på gata og køyrde vidare for å unngå å møte han. Like etter fekk Odin følgjande melding frå vedkomande:

K K: Ikke tro at du kan stikke av fra meg på denne måten, neste

gang jeg ser deg skal jeg banke deg.

Odin i Fjordgata klokka 05:39 sundag morgon 18. november 2018. Foto: Politiet

Avviser konflikt med Odin

Dei seks mennene tok inn på eit hotellrom om lag klokka eitt natt til sundag. Før det hadde dei vore ute på byen.

Spørsmålet er om Odin kjende seg lurt eller pressa til å bli med på hotelromet etter å ha oppdaga mannen på møtestaden ved Studentersamfundet.

I alle avhøyra avviser hotellgjengen at det var konflikt mellom Odin og nokon andre den kvelden.

Dei forklarte at dei drakk øl, såg på TV, høyrde på musikk og prata.

Alle avviser at det vart brukt narkotika.

Under avhøyra har politiet opplyst dei om at dei ikkje kom til å bli straffa på grunn av eventuell narkotika på rommet.

Politiet var berre opptatt av å få finne ut kvar Odin kunne vere, går det fram av etterforskingsdokumenta.

Den unge mannen «Kristian» er avhøyrt fleire gonger av politiet i samband med Odin-saka.

Han avviser at Odin skulda han pengar:

Det var passasjeren i bilen til Odin den 17. oktober som skulda «Kristian» pengar. Og det galdt ikkje narkotikagjeld, ifølge «Kristian».

Sjølv om hotellrommet var betalt for, forlèt etter kvart alle rommet tidleg sundagsmorgon.

Forklaringane på kvifor ingen overnatta, er ulike:

«Kristian» ville hentast av kjærasten, ein annan drog heim med drosje. mens tre gir kvarandre alibi ved å overnatte ilag hos ein av dei.

Odin sa han skulle ta bussen heim til Skaun. Den gjekk først klokka 10.10 denne sundagen.

Fleire hugsar også at Odin hadde gått tom for straum på mobiltelefonen sin, men at ingen hadde lader.

Etter at Odin forlèt hotellet gjekk han rundt i byen og vart fanga på overvakingskamera. Klokka 05:29 går Odin vestover i Dronningens gate. Foto: Overvåkingskamera/politiet / NRK

«Kristian», som avviser å ha truga Odin ein månad før, blir spurt av politiet kvifor han ikkje tilbaud Odin å overnatte på hotellet:

Vitnet kunne ha latt han sove på hotellet, men han kjente ikke savnede godt og ville ikke at en fremmed skulle sove på et rom han hadde leid. Frå avhøyr

«Kristian» opplyser at han som ven har kjent Odin i om lag fem dagar, men som person så er det i litt over eitt år.

Om ein mogeleg konflikt skreiv politiet etter å ha avhøyrt hotellgjengen:

(Konflikten) kunne vært et motiv for straffbar handling. I dette tilfelle er det ting som tyder på at konflikten egentlig var rettet mot en annen enn Odin og at det var ordnet opp i på forsvinningstidspunktet. Frå etterforskningsrapport

Motstridande opplysningar i dei f ø rste avh ø yra

Tidlegare politietterforskar Asbjørn Hansen vart engasjert av foreldra til Odin for å gå gjennom etterforskinga. Hansen kritiserer politiet for å ha gjort nokre av avhøyra på telefon og for ikkje ha samkøyrd forklaringane undervegs:

«Avhørene som er foretatt 19.11.18 og 20.11.18 er etter min mening foretatt uten at noen hadde oversikt. Ingen har lest de forskjellige avhørene av hotellgjengen, og sett de motstridende opplysningene som blir gitt.»

Politiadvokat Hans Vang var påtaleansvarleg i Odin-saka.

Han viser til at dei første par dagane vart dette etterforska som ei saknasak. Det viktigaste var å snakke med folk som hadde vore i lag med Odin nyleg for å finne ut kvar han kunne vere.

Det vart leita etter Odin både i Nidelva og i sjøen ved Trondheim hamn. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– På dette stadiet måtte politiet ta høgde for at Odin kunne være skadd og hjelpetrengande. Då var det riktig å innhente informasjon per telefon, seier Vang til NRK.

Dei fleste frå hotellgjengen vart avhøyrde minst to gonger til av politiet under etterforskinga.

Politiet meiner alibisjekken viser at ingen av dei fem har vore i nærleiken av Odin på Trondheim hamn.

Kjærasten til «Kristian» har forklart at ho henta han ved hotellet og at dei køyrde over Pirbrua og ut av byen nordover.

Trafikkdata og video av bilen som er innhenta skal vise dette:

På samme tidspunkt, kl. 05:56:34 kan man se personen som politiet mener er Odin på kamera ved Trondheim havn. I bakgrunnen på dette kamera kan man lys i bevegelse på vei over Pirbrua. Tidsmessig passer dette med at det er nevnte kjøretøy som passerer. Frå etterforskningsrapport

Foreldra til Odin, Dan Yngve Jacobsen og Ingunn Hagen på kaia der sonen sist vart sett på video. Foto: Morten Andersen / NRK

Politiet meiner Odin hadde eit rusproblem

Vitneforklaringar frå vener og kjente og funn av bilete og tekstmeldingar på mobilen hans gjer at politiet meiner at odin hadde eit rusproblem.

Det er grunnlag for å hevde at Odin hadde et rusproblem. [...] Det er både bilder som viser bruk narkotika, bilder med tekst som antyder bruk og bilder av ulike narkotiske stoffer som fleinsopp, marihuana, hasj og LSD. Frå etterforskningsrapport

Men rusbruken i seg sjølv kan ikkje forklare forsvinninga, understrekar politiet.

Foreldra har heile tida vore skeptiske til opplysningane frå politiet om at sonen var innblanda i narkotika. Dei vart spurte om dette i avhøyra etter at sonen forsvann og mobilen hans vart funnen og undersøkt.

Om bileta han hadde på mobilen sin, seier far Dan Yngve Jacobsen til NRK:

– Dette er posering. Det er eit kjent fenomen frå forsking på sosiale media.

Mange unge legg ut arrangerte bilete av seg sjølv for å skape fiktive fortellingar. Til dømes der dei latar som dei held på med narkotika eller andre ting.

– Vi trudde at politiet ville bruke Odin sin telefon til å sjå etter nye spor i forsvinningssaka, ikkje til å sverte han,

Foreldra meiner dei hadde merka det heime om Odin til dømes røykte hasj eller var rusa på grunn av narkotika.

Var Odin deprimert?

Også den psykiske helsa hans er gjennomgått i etterforskinga.

Vener av Odin fortel i avhøyr at han verka nedstemt hausten 2018.

– Politiet har i liten grad kontakta fagfolk. I staden set dei sin lit til vener og lause rykte.

– Mor, som sjølv er psykolog, har gått gjennom materialet og meiner framstillinga til politiet viser manglande innsikt i helsa til Odin, seier far til NRK.

– Men det er milevid skilnad på å vere «deppa» og lei seg, eller klinisk deprimert slik politiet får dette til å framstå.

At rus eller psykisk uhelse kan forklare forsvinninga, nektar foreldra å tru på.

Dei klaga på avgjerda frå Statsadvokaten om å legge bort saka. Om Odin si psykiske helse skriv Riksadvokaten i avslaget sitt om å etterforske meir:

Blant annet fremgår det av inngivelse av saknetmeldingen 19. november 2018 at foreldrene var svært bekymret og hadde lagt merke til at Odin hadde slitt mer i det siste. Sist moren så han den aktuelle lørdagen snakket han om at han har vært veldig lei seg og tappet for energi. Han følte at han ikke lykkes på skolen og følte seg ikke inkludert. Torunn Salomonsen Holmberg Assisterande riksadvokat

Riksadvokaten viser også til det foreldra fortalde då dei melde Odin sakna. Samtalen vart tatt opp på lyd:

Begge foreldrene gav ved inngivelse av saknetmeldingen uttrykk for at det som var utfordringen/mest skummelt var at Odin var så deprimert, i tillegg til at noe kunne ha tilstøtt han. Torunn Salomonsen Holmberg Assisterande riksadvokat

Foreldra meiner politiet har lagt for stor vekt på bekymringa deira om at Odin var deprimert.

Seks timar utan videobevis

Dei siste bileta av Odin viser han på Pir 2 på Trondheim hamn like etter klokka 6 sundag morgon. Kvifor han drog dit, har ikkje etterforskinga avdekt.

På videoen ber han på den blå bagen sin slik han gjorde på turen gjennom sentrum tidlegare på natta. Han har også på seg den sennepsgule jakka.

Pass, mobil og bankkort vart funne ved ein husvegg på hamna to veker etter forsvinninga.

Treningsklede og ein sko låg på nokre pallar med stein like ved.

Ein mann i ein kvit bil fann mellom anna eit par øyretelefonar på staden der Odin var sett på video seks timar før.

Då mannen seinare skjønte at det kunne vere Odin sine, fekk han panikk.

Mannen ville ikkje bli innblanda i saka, så derfor brende han tinga i skogen ved Jonsvatnet seinare, har han forklart til politiet.

Den kvite bilen på biletet var på same stad seks timar etter at Odin sist vart sett. Mannen som eigde bilen tilstod å ha tatt nokre eigendelar til Odin som låg på paller. Foto: Politiet

Politiet si inngåande etterforsking av mannen konkluderer med at heller ikkje han var i nærleiken av Odin på hamna.

Det er også funne eit videokutt på nokre få sekund litt lenger ute på Pir 2, utan personar på.

Ingen av kleda til Odin frå hamna kan koplast til dei nokon av dei mange som har avgitt DNA-prøve.

Kva som skjedde på Pir 2 mellom klokka 6 og 12 er det ingen bevis på.

– Ganske sikre på at Odin vart utsett for noko kriminelt

Den blå bagen til Odin er ikkje funnen. Dette er bilete av ein tilsvarande bag av same type. Foto: Privat

Innsynet i rapportar, vitneavhøyr og digitale spor, fortel om ei omfattande etterforsking.

Alle innlegga i ei open Facebookgruppe som vart oppretta for å finne Odin, er gjennomgått av politiet. Nokre av personane i gruppa er også avhøyrde og sjekka grundig. Det same er personen som fann eigedelane til Odin ved Jonsvatnet i april 2019.

Foreldra meiner det ikkje er bevis på at Odin på eit eller anna vis døydde den morgonen eller føremiddagen på hamna.

– Vi er framleis ganske sikre på at Odin vart utsett for noko kriminelt, seier Dan Yngve Jacobsen.

Ingen gjenstandar som tilhøyrer sonen hans er funne i sjøen.

Heller ikkje den blå treningsbagen eller den sennepsgule jakka.

I artikkelen har NRK endra namn på personar frå hotellgjengen som er omtala i saka.