Folkefest da Sommertoget kom til Steinkjer

NRKs Sommertog kjørte lørdag ettermiddag mellom Grong og Steinkjer.

Før toget kom til Steinkjer hadde folk samlet seg på stasjonen. En av de frammøtte var Arve Pettersen fra Nortura. Han hadde tatt med seg en grill og en gris. Målet er at grisen skal være ferdig grillet før toget kommer.

– Jeg tror vi er god kontroll. Vi får gi den en time til, da blir det smaksprøve til folket, sier Arve.

Og med en gris på 36 kilo regner han med at det blir nok til smaksprøve mange.

– Vi har grillet grisen i rundt tre timer, men vi har forvarmet den i et steam-skap. Hadde vi ikke gjort det måtte vi ha startet tidlig i morges, forteller Pettersen.

VIKING FRA VERDAL: Johan Eggen. Foto: Morten Andersen / NRK

Vikinger ventet på toget

På plass i folkemengden ved togstasjonen var også en gruppe vikinger.

– Vi var på Levanger da Sommerbåten kom dit, og da må vi komme hit når Sommertoget kommer hit. De tør jo ikke stoppe i Verdal, sier Johan Eggen.

– Jo, så er det selvsagt for å markere at det er spel i sommer. Vi er alltid på jakt etter å få med noen flere frivillige hærmenn til spelet på Stiklestad, sier Eggen.

Heldig med været

Ordføreren i Steinkjer storkoste seg i solen. Han syntes at det både artig og stas at det er så yrende folkeliv ved Steinkjer stasjon. Sommerværet i dag har vært upåklagelig.

– Vi må kunne si at det ble brukbart vær! Det er utrolig artig at tusenvis av mennesker har kommet hit i dag. Jeg har nok aldri sett så mye folk her ved stasjonen som i dag, sier ordfører i Steinkjer, Bjørn Arild Gram (Sp).

Det er fullt liv i Steinkjer fra morgen til kveld med mange ulike kulturelle innslag og arrangement i byen, opplyser ordføreren og smiler.

– Jeg er kjempefornøyd med dagen, Sommertoget er en stor suksess!

STORFORNØYD: Ordfører Bjørn Arild Gram. Foto: Morten Andersen / NRK

Sommeråpent fra Steinkjer på NRK1

Lørdag kveld sender Sommeråpent fra Steinkjer. ​Sendingen starter på NRK1 klokka 21:25.

Sommertoget startet sin ferd i Bodø 27. juni. I løpet av åtte uker skal toget gjennom 118 kommuner. Ferden ender i Sarpsborg 19. august.

Hver dag, utenom søndag og mandag, kan du se utdrag fra dagens etappe på NRK1 fra klokka 1500.