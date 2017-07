Klart for Sommeråpent fra Steinkjer

– Man får tårer i øynene på hver togstasjon vi kommer til. Det er virkelig magisk å være med på dette, sier prosjektleder for Sommeråpent, Nadia Hasnaoui.

Hun er imponert over folkelivet som møtte Sommertoget da de kom til Steinkjer stasjon fra Grong lørdag ettermiddag. I byen og på stasjonen ventet tusenvis av folk.

– For et oppmøte det har vært her i Steinkjer! Det er helt vilt, sier Hasnaoui.

PROGRAMLEDERE: NRKs Nicolay Ramm og Jeannette Platou skal lede lørdagens Sommeråpent-sending fra Steinkjer. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Sodd og Skei & PT på TV

Klokka 21:25 har Sommeråpent sin direktesending fra Steinkjer på NRK1, og NRK-profilen både håper og tror at folkefesten fortsetter utover kvelden.

– Steinkjer er helt vilt. Det har virkelig vært masse mennesker her i dag. Jeg håper det kommer mange også i kveld, sier Hasnaoui.

Researcher for Sommeråpent, Trond Ivar Bækken, kan avsløre at det blir en god blanding blant gjestene til kveldens TV-program.

– Ida Jenshus og Skei & PT skal opptre. Dessuten får vi besøk av Karstein Grønnesby som har samlet inn folkemusikk i Malawi, og den 15 år gamle gründeren Marcus Bomann, sier Bækken.

– Og ja: Det vil bli sodd. Selvfølgelig må vi ha med sodd når vi er her.

SOMMERÅPENT FRA STEINKJER: Direktesendingen starter klokka 21:25 og varer frem til klokka 22:25.

– Sommertoget er slags sirkus

Hasnaoui forteller at hverdagslivet ombord på Sommertoget kan være litt vel svett og intimt, de kjører jo Norge på kryss og tvers.

– Det føles litt som å være et slags sirkus på tur. Vi kommer frem til et nytt sted og bretter ut utstyret vi har. Egentlig så mangler vi bare elefantene.

TRANGT: Det er litt intimt på Sommertoget, men veldig trivelig, synes Nadia Hasnaoui. Foto: Morten Andersen / NRK

– Vi bor ganske trangt og varmt. Det er ikke noe aircondition her, for å si det sånn. Men vi har vært innom alle butikkene langsmed toglinjen og kjøpt alle bordvifter som de har, sier Hasnaoui og smiler.

– Savner du å arbeide på Sommerbåten?

– Jeg savner kanskje litt frisk luft innimellom!