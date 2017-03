REISELEDERE I LAHTI: Kjell Ulstad (til venstre) og Harald Solvik i Trøndersk Skilaug. Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

– Dette mesterskapet har vært veldig bra! Det ser du vel på oss, så glade som vi er? De gode resultatene fra de norske utøverne har gjort det enkelt for oss, sier Harald Solvik i Trøndersk Skilaug.

Solvik er reiseleder for rundt 100 medlemmer i skilauget som har reist hit til Lahti i Finland for å følge de norske utøverne under VM.

– Vi er en gjeng som er genuint interessert i nordiske skigrener: Hopp, kombinert og langrenn, sier Solvik.

Tusenvis av nordmenn på VM

Harald Solvik og Kjell Ulstad i skilauget har vært på mange verdensmesterskap, og de påpeker at det var langt flere nordmenn til stede under ski-VM i Falun i 2015, av naturlige årsaker.

– Det er nærmere å reise til Falun enn til Lahti, selvsagt, sier Solvik.

De anslår at det er rundt 2000–3000 tilreisende nordmenn her i Lahti under årets ski-VM.

– Kanskje er rundt 1000 av disse trøndere, sier Ulstad.

SKIFEST: Det har vært god stemning blant de norske tilskuerne under ski-VM i Lahti. Du trenger javascript for å se video. SKIFEST: Det har vært god stemning blant de norske tilskuerne under ski-VM i Lahti.

En hel «Trønderbataljon» i de finske skoger

Siden den norske VM-troppen i både langrenn, hopp og kombinert består av mange trøndere, så er det kanskje ikke så rart at mange av de tilreisende heiagjengene også er fra Trøndelag.

– Det startet med at vi dro sammen til OL på Lillehammer i 94, VM i Trondheim i 97, og etter det har det ballet på seg, sier Olav Kirkvold i «Team Niklas».

Sammen med en litt aldrende guttegjeng fra Tydal i Sør-Trøndelag, har han tatt turen til Lahti for å få med seg Tydals store sønn i skiløypa, Niklas Dyrhaug. Og disse guttene forteller at de ikke går glipp av ett verdensmesterskap på ski.

– Det handler om kameratskapet. Det blir som en ukes ferie, sier Kirkvold.

TYDALINGER PÅ TUR: Leif Arne Aashaug og Olav Kirkvold fra Tydal er i Lahti for å heie på sambygdingen Niklas Dyrhaug. Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Uaktuelt å skulke rennene

Selv om det blir noen fuktige kvelder på disse VM-turene, så bedyrer tydalingene i «Team Niklas» at det aldri skal være mer fest enn at de skal kunne stå opp tidlig neste morgen for å få med seg konkurransene. Å skulke er uaktuelt.

– Ja, vi spiser godt og drikker godt. Men vi drar alltid tidlig ut for å få de beste plassene, sier Leif Arne Aashaug, og poengterer smilende:

– Vi har til og med vært og sett prøvehopping i kombinert. Det sier jo noe om vår interesse for sport!

Marit Bjørgen Fanklubb har laget en helt ny VM-låt til skidronningen. Du trenger javascript for å se video. Marit Bjørgen Fanklubb har laget en helt ny VM-låt til skidronningen.