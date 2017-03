Skjønner ikke hvorfor det ble «dritt-VM»: – Det var merkelig

22 – 19 – 8. Det er plasseringene til Ingvild Flugstad Østberg i VM. Hun ble ikke tatt ut til lagsprinten, ei heller til stafetten.

Til slutt vraket hun seg selv fra tremilslaget.

– Det var kjedelig og tungt. Jeg synes fortsatt det er kjedelig. Det var ikke noe gøy å sitte og se på tremila. Men jeg tok avgjørelsen helt selv og det var en kombinasjon av flere ting, sier hun.

Og fortsetter:

– Jeg hadde bare ikke trua på meg sjøl, rett og selv, selv om jeg ikke tror at formen var så dårlig som den virket som. Det var merkelig, det som skjedde i Lahti.

UKLART: I tåkehavet i Holmenkollen går Ingvild Flugstad Østberg (t.h.) og tenker på hva som gikk galt i VM. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Dritt

Østberg gjør seg nå klar til søndagens tremil i Holmenkollen. Åttendeplassen i Drammen onsdag gjør at selvtilliten er stigende.

NEDTUR: Ingvild Flugstad Østberg ser på resultattavla i VM og ser noe helt annet enn det hun hadde håpet. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Men VM var brutalt for jenta som kom til Lahti som medaljekandidat i alle øvelser.

Hun vet fortsatt ikke om det var formen som var for dårlig, eller om det var andre omstendigheter – som trøbbel med ski – som var årsaken.

– Det er vanskelig å si hva som er hva, og alle tingene ble litt stang ut. Når det ene skjedde, så ballet det andre på seg. Jeg var sikkert ikke i min beste form heller, og når man i tillegg får litt slag her og der og noen marginer imot, så ble det absolutt ikke det jeg hadde drømt om og håpa på, konstaterer hun.

Evalueringen er ikke gjort. Men tankene har begynt å svirre.

– VM endte som det gjorde, og det var dritt. Men jeg får ikke gjort noe med det nå, påpeker hun.

Det hun kan gjøre noe med, er oppkjøringa til OL i Pyeongchang. Det kan bli endringer fra oppkjøringa til Lahti.

Kan droppe Tour de Ski

For eksempel kan Østberg droppe Tour de Ski, som for eksempel Marit Bjørgen har gjort med hell:

– Jeg har trua på at man kan være i toppform både i Tour de Ski og i et mesterskap, det har andre vist tidligere. Men det er en vurdering jeg må ta, om jeg skal gjøre det annerledes neste år eller et annet år.

Før OL kan det også bli oppladning i høyden, noe Østberg droppet før VM.

– Det er også en ting. Nå var det både løpere som var i høyden og som ikke var i høyden som gjorde det bra i VM, så jeg tror ikke det var mest utslagsgivende, men det kan fort bli høyden igjen neste år, bekrefter hun – og bryter ut i et smil:

– Jeg tok evalueringa her nå, jeg!