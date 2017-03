Ber Northug ta kritikk internt: – Tror de har diskutert dette

I mandagens VG går Petter Northug knallhardt ut mot landslagssjef Vidar Løfshus. Northug reiste medaljeløs hjem fra Lahti, men tok et oppgjør med Løfshus mediehåndtering i forkant av mesterskapet.

Sprinttrener Arild Monsen kjenner seg ikke igjen i overskriftene.

SPRINTTRENER: Arild Monsen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg tror den ser verre ut på trykksverte. Jeg tror Petter er ganske ironisk, men den er kanskje skremmende for folk der ute. Vi opplever det ikke slik, i alle fall ikke når han er sammen med oss, forteller Monsen til NRK.

Skal evaluere Løfshus

Sitatene Northug henviser til ble gitt i et TV 2-intervju før VM. Til kanalen meldte landslagssjef Løfshus at ​mediepresset førte til Johaugs positive dopingprøve, en uttalelse han senere trakk tilbake. Skikongen kunne avsløre at sportssjefens uttalelser ble et samtaleemne innad i troppen.

Leder av langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, ber Northug om å ta det internt innad i landslaget og ikke i media.

– Jeg ønsker at Petter tar det direkte med Vidar. Det opplever jeg at de gjør. Jeg tror at han og Vidar har diskutert dette, sier Skogstad til NRK.

Etter uttalelsene skal Northug og Løfshus ha pratet sammen på hotellet. Sportssjef Vidar Løfshus henviser til kommunikasjonssjef Espen Graff som sa følgende til VG i går.

– Vidar har tatt opp dette med Petter etter de kom tilbake i leiren og de er begge enige om å legge saken død. Han ønsker ikke kommentere ut over det.

– Jeg opplever at det ikke er noe konflikt mellom Løfshus og Northug, sier Northugs manager Are Sørum Langås til NRK.

Kontrakten går ut etter OL

Sportssjefen vil bli evaluert av langrennskomiteen, og kommunikasjonen og mediehåndtering blir et punkt i evalueringen – uten at det er noe ekstraordinært.

Lederen av langrennskomiteen vil ikke bidra til spekulasjoner rundt Løfshus' stilling.

– Han har kontrakt til etter OL i Pyeongchang og den forholder vi oss til.

Langrennskomiteen vil sammen med landslaget evaluere sesongen etter NM på Gålå i slutten av måneden. Skogstad forteller at de er fornøyde med det som er levert i VM.

– Vi ønsker å gi Vidar og co. honnør for det, forteller Skogstad.