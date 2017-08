Fant 4200 år gammel trost

– Trosten ble funnet i kanten av ei snøfonn i Oppdalsfjellen, sier NTNU-forsker Jørgen Rosvold.

Han skal sammen med taksidermist Per Gätzschmann dissekere trosten for å se hvor mye av de indre organene som er bevart etter over 4000 år under isen.

– Vi har aldri åpnet og sett hvordan et 4000 år gammelt dyr ser ut inni, sier NTNU-forsker Jørgen Rosvold. Foto: Malin Sveinsdotter Lystad / NRK

– Når vi finner levninger etter dyr i isen så er det som regel bare rester av skinn eller bein. Denne fuglen ser nesten fersk ut, det ser ut som om den døde i fjor, sier Rosvold.

– Et unikt funn

Rosvold trodde først at fuglen ikke kunne være mer enn noen hundre år gammel.

– At den er 4000 år gammel er helt fantastisk, sier han.

– Vi har aldri åpnet og sett hvordan et 4000 år gammelt dyr ser ut inni, legger Rosvold til.

Før trosten blir åpnet har både Rosvold og Gätzschmann et håp om at flere av organene skulle være intakte.

– Det gir oss en mulighet til å ta prøver og gi oss et innblikk i hvordan miljøforholdene var da fuglen døde, sier Rossvold.

Undersøkelsene av trosten viser også at den inneholdt mye fett. Det tyder på at den levde godt før den døde. Foto: Bjørn Steinar Gundersen / NRK

Intakte organer

Allerede før trosten er skjært opp og undersøkt er Gätzschmann imponert.

– Det er helt utrolig! Vi ser umiddelbart at det er en rødvingetrost. Det er helt fantastisk på en fugl som er 4200 år gammel, sier han.

Trosten blir lagt under et mikroskop og Gätzschmann begynner å skjære i den. Det tar ikke lang tid før de høye forventningene blir innfridd, og det med god margin.

– Vi ser faktisk organer, sier Gätzschmann mens han stirrer inn i mikroskopet.

– Det er helt utrolig! Vi ser umiddelbart at det er en rødvingetrost, sier taksidermist Per Gätzschmann. Foto: Malin Sveinsdotter Lystad / NRK

Å få tak i en prøve av den 4200 år gamle leveren er ikke noe problem. Det er heller ikke noe problem å skille organene fra hverandre.

– Det er det som er så utrolig. På en fersk fugl er ikke det noe problem, men vi kan se nyrer og hjerte på denne er helt uventet, sier Gätzschmann.

Kan være tatt av jerv

Undersøkelsene av trosten viser også at den inneholdt mye fett. Det tyder på at den levde godt før den døde.

– Den har trolig blitt tatt av en jerv eller en rev. Vi vet at jerven bruker isen til å lagre mat som sommeren. Så tenne trosten kan ha blitt lagt i isen av jerven og ikke kommet fram før nå, sier Rosvold.

– Når vi finner gamle dyr er de vanligvis utmagret og inntørket. Her er alt intakt, legger Gätzschmann til.

Etter å ha undersøkt trosten har Rosvold en enkel oppsummering:

– Dette var mye bedre enn det vi trodde det skulle være!