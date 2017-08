Rypejeger vil stoppe jakta: – Noe er alvorlig galt på vidda

– Vi burde stoppe både jakta og snarefangsten et år, slik at bestanden kunne ta seg opp, sier Triumf til NRK.

Den erfarne rypejegeren fra Kautokeino er vant til at rypebestanden går opp og ned. Men det han så sist vinter har satt en støkk i ham.

– Jeg går mye i fjellet og er både høstjeger og snarefanger. Allerede i vinter oppdaget jeg at noe er galt på vidda. Tidligere år kunne jeg se flokker med rype. I år så jeg to, tre og fire fugler i lag. Fangsten ble heller ikke så stor, sier Triumf.

Det så ikke bedre ut da våren kom og han kjørte sin faste løype langs Biedjovággiveien i Kautokeino.

– Der har jeg bestandig sett fugler langs veien. I år har jeg kun sett tre enkeltfugler. Det lover veldig dårlig.

Nå ber han grunneierne om å stoppe jakta i ett år, både i Finnmark og i nabofylket Troms.

Mange meningsfeller

Også flyttsamene i Kautokeino støtter ham, sier Triumf.

– De sier det er så dårlig med ryper at de ikke har opplevd maken, så dette er ikke bare min egen vurdering.

Slike flokker var et vanlig syn, men sist vinter så Isak Triumf aldri mer enn tre-fire ryper av gangen. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Forskerne har konstatert en langvarig tilbakegang for både fjellrype og lirype over minst 15 år. I 2015 ble begge rypeartene ført opp på den såkalte rødlista som nær truet.

Vil vente på undersøkelse

Fylkesleder i Norges Jeger- og Fiskerforbund i Finnmark, Geir Thrane, mener det er for tidlig å avlyse den forestående rypejakta.

– Jeg har stor respekt for dem som er mye ute i naturen og det de observerer. Men vi har ikke fakta om årets rypebestand før takseringen er ferdig rundt 20. august, sier Thrane.

Han viser til at rypene hvert år blir telt systematisk i 13 kommuner, til sammen nesten 500 km med løyper.

– Hvis tellingen sier at vi har en katastrofalt dårlig rypebestand, er vi ikke imot fredning. Grunneier kan frede enkelte områder eller hele fylket ved behov. Vi vil ikke jakte for enhver pris. Da vil vi til slutt ikke ha noe å jakte på, sier Thrane.

– Jeg kommer uansett ikke til å løsne et skudd, sier Triumf.

Tung vinter

Eirik Palm i Finnmarkseiendommen sier til at NRK at rypetellingene er ferdige i uke 33, og at eventuelle restriksjoner blir gjort kjent uka etter.

Palm peker på at det var et svakt år i fjor, og at en sein vår ikke har gjort det lettere for rypene.

– Men 2015 var jo et toppår, så det svinger, sier Palm.