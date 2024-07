Saken oppsummert Fugletittere Atle Ivar Olsen og Magnhild Johnsen oppdaget en munkegribb i Nordland, en art som aldri tidligere er sett i Norge.

– Det er dette vi fugletittere håper på og drømmer om, sier Atle Ivar Olsen.

Drømmen han snakker om er å observere og dokumentere en helt ny art i landet de bor i.

Og nettopp det skjedde med fugletitterne Olsen og Magnhild Johnsen.

De var på fjelltur over fjorden Skjomen i Nordland, da de fikk øye på den spesielle fuglen.

– Vi var bare et par kilometer fra svenskegrensen og så etter vanlige fjellfugler.

Atle Ivar Olsen er godt over gjennomsnittet interessert i fugler. Han har tidligere vært leder for BirdLife Nordland, og underviser om fugler i naturfag. Foto: Hans Petter Sørensen

Så oppdaget de en stor, svart fugl med et langt vingespenn, på halvannen kilometers avstand.

Da begynte de to fugleinteresserte å diskutere hva de hadde sett.

– Vi så en mørk fugl, og regnet derfor med at det var rovfugl. Men først tenkte vi det var enten havørn eller kongeørn. Men den lignet ikke så mye, forteller Olsen.

Derfor var han raskt oppe med kameraet og tok et bilde av fuglen for å kunne studere den nærmere.

Til tross for at bildet er tatt på lang avstand, har fugleekspertene konkludert med at det er en munkegribb som er avbildet. Foto: Alf Ivar Olsen

– Når vi kikket på bildene, passet det ikke med havørn heller. Så da var det gribbene som var nærmest, og da er munkegribben den som er mørkest.

Da skjønte de fort at oppdagelsen var nokså spektakulær.

Munkegribb Munkegribb er en stor bredvinget åtselgribb som måler cirka 100–120 cm og har et vingespenn på 250–295 cm. Hannene veier 7–11,5 kg, hunnene 7,5–12,5 kg. Den er altså betydelig større enn både kongeørn og havørn.

Arten er i hovedsak utbredt i Palearktis, fra Den iberiske halvøy og det Sørøstre Frankrike, Balearene og Balkan østover gjennom Tyrkia, Kaukasus. Iran, Afghanistan, Pakistan og muligens også det sørvestre Kashmir, til Sør-Sibir, Mongolia, og det nordøstre Kina. Om vinteren migrerer en del fugler så langt sør som til det nordlige Afrika.

Det finnes omkring 7800–10.500 hekkende par i verden, hvorav minst 2300–2500 par i Europa. Kilde: Wikipedia (utdrag)

Ny offisiell art i Norge

For munkegribben hekker ikke i Norden, og holder helst til i sydligere strøk.

Den er også en av de sjeldneste rovfuglene i Europa.

Kun én munkegribb er observert i Norge tidligere, men denne var en del av et forskningsprosjekt og hadde GPS-sporing festet til vingen.

En munkegribb flyv med GPS-sporing festet på vingen. Denne gribben er en del av et forskningsprosjekt for å finne ut hvor fuglene beveger seg. Foto: AP

Munkegribben fikk imidlertid et ublidt møte med et vindkraftverk, knakk vingen og måtte til slutt avlives.

Både Olsen og Johnsen har hatt lederverv i BirdLife Nordland, og var begge medforfattere av boken Fugler i Nordland, som organisasjonen ga ut i fjor.

– Vi sjekket og ble klar over at munkegribben ville bli en ny offisiell vill art for Norge. Det er veldig spennende og artig, og noe de fleste fugletittere er opptatt av.

Olsen forteller at munkegribben fløy i retning av Sverige før de mistet den av syne. De var tilbake i området dagen etter, men da uten å se fuglen noe sted.

Fugletitterne Olsen og Johnsen var på fjelltur over fjorden Skjomen, ikke langt unna Narvik i Nordland og svenskegrensen.

Egen komite avgjør om arter er nye

Men det er ikke bare å melde inn en ny fugleart i Norge.

Det er faktisk en helt egen komité som avgjør det:

Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF), underlagt BirdLife Norge.

En av de seks medlemmene i komiteen er Andreas Gullberg.

Han har fått med seg observasjonen av munkegribben når NRK ringer.

– Ja, det er absolutt en munkegribb, sier Gullberg.

Andreas Gullberg sitter i Norsk sjeldenhetskomite for fugl (NSKF), og er med på å godkjenne eller underkjenne observasjoner av nye fuglearter i Norge. Foto: Privat

Særlig det at fjærdrakten er såpass mørk gjør fuglearten gjenkjennelig.

– Munkegribben er den eneste som er veldig mørk og som forekommer i denne delen av verden.

Gullberg forklarer at munkegribbene, som mange andre gribber, er åtseletere.

Men bestandene har vært på full fart nedover i Europa over lengre tid. Men det er i ferd med å snu.

– De siste årene har det vært mange reintroduksjonsprogrammer i Europa, så nå øker antallet gribber igjen.

– Veldig oppsiktsvekkende

Men at en munkegribb er observert så langt nord som Narvik-området, overrasker selv en erfaren fugleekspert.

– Det er veldig oppsiktsvekkende. Det er bare registrert én munkegribb tidligere i Norge, men denne var en del av et reintroduksjonsprogram fra Spania, så den ble ikke ansett som spontan og dermed et funn for Norge.

– Det dette er potensielt det første spontanfunnet i Norge, så den er ekstremt sjelden.

Slik ser munkegribben ut på nærmere hold. Arten kan bli opp til 12–14 kilo (hunn og hannfugl), og har et vingespenn på nærmere tre meter. Foto: AP

Han sier at NSKF ikke har rukket å diskutere munkegribb-funnet ennå, men Gullberg sier at observasjonen mest sannsynlig blir godkjent.

– Vi har visse kriterier som må oppfylles for at det skal bli godkjent som et offisielt funn fra Norge.

Selv om bildet fra Olsen er tatt på lang avstand, og dermed har dårlig oppløsning, er det trolig mer enn godt nok.

– Nå skal det foregå en behandling her i NSKF, så den er ikke godkjent ennå, men den mest sannsynlig blir det, sier Gullberg.