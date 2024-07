Flere måkeunger er skutt i sentrum av Orkanger i Orkland. En av måkeungene ble også funnet med avrevet hode, skriver politiet i Trøndelag.

Måker er totalfredet i Norge.

Operasjonsleder Viola Elvrum sier til NRK at det også bare for noen dager siden ble funnet 10 måkeunger som hadde blitt skutt.

– Det er tydeligvis et gjentakende problem i området her, sier Elvrum.

Avrevet hode

Operasjonslederen sier at det ble funnet en måkeunge med avrevet hode.

– Det at den hadde avrevet hode kan ha skjedd etter at den ble skutt, så det vet vi ikke om et dyr eller et menneske har gjort.

Politiet ber folk som har tips i saka om å ta kontakt.

– Vi skal behandle dyr på en fin måte. I og med at det har skjedd flere ganger ser vi alvorlig på dette.

Fant enda en måke onsdag morgen

Like før klokken 8 onsdag morgen ble det funnet enda en måke med skuddskader.

Den lå langs veien i Orkanger sentrum.

– Det var mulig skuddsår på den også, opplyser operasjonsleder Svein Helgetun i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Politiet sendte en patrulje, som undersøkte måken og tok den med til veterinær for avlivning.