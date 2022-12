Ekspertgruppe: Vegarbeid årsak til skredet ved Valsøyfjord

Ekspertgruppa la fram sin rapport på en pressekonferanse mandag 12. desember kl. 12.00.

– Årsaken ligger i utbygginga av ny E39, sier Lars Andresen.

Han er leder for ekspertgruppa og administrerende direktør for Norges Geotekniske Institutt (NGI).

Et helt hus blei smadra av skredmassene. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Skredet gikk fredag kveld den 2. september i bygda Hennset ved Valsøyfjord i Heim kommune i Trøndelag. Ett bolighus blei tatt av jordmassene.

Den 85 år gamle kvinna som bodde i huset omkom. Seks personer blei sendt til sykehus, blant anna en toåring som blei redda ut av huset.

I området foregår det arbeid med bygging av ny E39, og det blei jobba med en anleggsvei noen meter overfor det ramma huset da skredet gikk.

Allerede dagen etter skredet bekrefta Statens vegvesen at anleggsarbeidet kunne ha vært utløsende.

Dette er også ekspertgruppas konklusjon, etter tre måneders gransking.

To utløsende faktorer

I sitt arbeid har gruppa sett på hvordan arbeidet med vegbygginga har foregått, i tillegg til å vurdere terrengmessige, geologiske, hydrologiske og hydrometeorologiske forhold. De har også gjennomført intervju av vitner og berørte.

Ekspertgruppa peker på to utløsende faktorer:

Økt tilførsel av vann mot løsmassene i skredområdet.

Overbelastning av skråninga som følge av oppfylling av jordmasser.

Under pressekonferansen omtaler Lars Andresen oppfyllinga av jordmasser som den sannsynligvis direkte utløsende årsaken.

Ekspertgruppa uttalte seg om årsaken til skredet ved Valsøyfjord på en pressekonferanse mandag.

Andresen forklarer at utbyggingsarbeidet utilsikta har leda vann fra den lokale Torbugbekkens nedslagsfelt til skredområdet. I tillegg var juli dobbelt så våt som normalt.

– Vi ser at flere tiltak nok har kortslutta noen av de naturlige vannveiene og ført vann inn i området, sier han.

Han forteller videre at det kvelden 2. september blei flytta jordmasser fra oversida til nedsida av en anleggsveg. Dette førte til en overbelastning av skråninga med de bløte løsmassene.

– Oppbløtinga av massene gjorde grunnen mer ustabil, og når man får en tilleggsbelastning på massene gjennom å legge på jordmasser på toppen, utløser det skredet.

Administrerende direktør i NGI, Lars Andresen, er også leder i ekspertgruppa som har granska skredet. Han la fram funnene i en pressekonferanse i Trondheim mandag. Foto: Morten Andersen / NRK

Ifølge Andresen var det et område på cirka 30 x 30 meter som løsna.

– Etter vår vurdering var det cirka 1500 kubikkmeter med jordmasser, som er våte og blir veldig flytende og dermed strømmer nedover.

Ekspertgruppa var på befaring i området kort tid etter skredet. Gruppa består av Lars Andresen (NGI), Anders Beitnes (WSP Norge), Johan Arnt Vatnan (Cajun Management AS), Arnstein Watn (NTNU) og Ingrid Havnen (NVE). Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Tragisk hendelse

Ekspertgruppa blei oppnevnt av Statens vegvesen kort tid etter skredet og deres rapport overleveres til Vegvesenet, ved prosjektdirektør Ove Nesje.

– Dette er en påminnelse om en tragisk hendelse som vi skulle vært foruten, sier Nesje til NRK.

– Rapporten dokumenterer også det vi egentlig har trodd var årsaken, og er en grei bekreftelse på det.

Nesje mener at ekspertgruppa har gjort et godt og grundig arbeid, som er viktig for å forstå hva som skjedde, slik at man kan unngå at det skjer igjen.

Han vil imidlertid ikke gå inn i detaljer på hva som eventuelt kunne ha blitt gjort annerledes i forbindelse med vegarbeidet, og henviser til at ekspertgruppa skal fortsette med et mer detaljert arbeid for å finne lærings- og forbedringspunkter.

Denne rapporten er venta før påske 2023.

– Det arbeidet vil også gripe inn i ansvarsforhold, og det er ekspertgruppa som må finne fram til årsaker og om det er noe som burde ha vært gjort annerledes.

Eventuelle strafferettslige konsekvenser er det politiet som må vurdere. Hendelsen er fortsatt under etterforskning der.

Prosjektdirektør i Statens vegvesen, Ove Nesje, kaller skredulykka for forferdelig tragisk. Foto: Morten Andersen / NRK

Vegarbeidet blei satt på pause som følge av skredet, men tatt opp igjen allerede mandagen etter. Da med høyna geoteknisk kompetanse og med nye risikovurderinger til grunn.

Nesje forteller at arbeidet har gått greit, men at det også har vært tungt.

– Både vi og entreprenørens folk er prega av dette, på lik linje med de som bor i området.

Viktig å ta lærdom

Ordfører i Heim kommune, Odd Jarle Svanem, kan bekrefte at også lokalsamfunnet er prega av hendelsen.

– Dette er et lite samfunn hvor alle kjenner alle, så dette merkes.

Svanem sier at kommunen har hatt kontakt med både den ramma familien, redningsarbeiderne, Statens vegvesen og entreprenøren.

Hans inntrykk er at Vegvesenet og entreprenøren har tatt dette veldig alvorlig, og ordføreren mener det nå er viktig å lære av det som kommer fram i rapporten.

– Det er jo viktig at det kommer fram hva som skjedde, og hva som kan være med og forårsake et sånn skred.

Ordfører Odd Jarle Svanem (Sp) og kommunedirektør Ola Morten Teigen var på befaring på ulykkesstedet dagen etter skredet. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Ikke bora i området

I planarbeid og risikoanalyser i forkant av vegarbeidet har det ikke kommet fram uttalt fare for skred i området, og NVE har heller ikke avmerka faresoner der.

I geotekniske rapporter fra 2014 og 2020 blei det imidlertid anbefalt ytterligere boringer og prøvegravinger i området, for å få bedre vurdering av stabiliteten i grunnen.

Statens vegvesen kunne kort tid etter skredet bekrefte at slike ekstra grunnundersøkelser var planlagt, men det var ikke bora akkurat i skredområdet på daværende tidspunkt.

Det blei etter skredet også påpekt endringer i vannforhold i området.

En geolog uttalte også til NRK at hyppige nedbørsperioder fører til økt fare for skred, og at dette er noe man må ta hensyn til i utgravninger. Geologen mente at menneskene aldri skulle ha vært i huset.